Verbirgt sich hier ein geheimer Eingang? – Forschende entdecken zwei Hohlräume in der Menkaure-Pyramide
Zwei Hohlräume, ein Verdacht: Gibt es einen zweiten Eingang in der Menkaure-Pyramide? Hightech-Scans liefern spektakuläre Hinweise – und rücken Gizehs kleinste Pyramide ins Rampenlicht der Forschung.
11.11.2025
Die Pyramiden von Gizeh faszinieren seit Jahrtausenden – und doch geben sie ihre Geheimnisse nur zögerlich preis. Jetzt sorgt die kleinste der drei, die Menkaure-Pyramide, für Aufsehen:
Forschende haben an ihrer Ostseite ungewöhnliche Strukturen entdeckt, die auf bislang unbekannte Hohlräume hinweisen könnten.
Hinweise auf einen zweiten Zugang
Die neue Untersuchung nutzt modernste Scan-Technik, um tief in das Innere des Bauwerks zu blicken – ganz ohne es zu beschädigen.
Ob sich dahinter tatsächlich ein zweiter Eingang verbirgt – und was das über den Pyramidenbau verraten könnte, zeigt unser Video.
