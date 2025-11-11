Verbirgt sich hier ein geheimer Eingang? – Forschende entdecken zwei Hohlräume in der Menkaure-Pyramide Zwei Hohlräume, ein Verdacht: Gibt es einen zweiten Eingang in der Menkaure-Pyramide? Hightech-Scans liefern spektakuläre Hinweise – und rücken Gizehs kleinste Pyramide ins Rampenlicht der Forschung. 11.11.2025

Zwei Hohlräume, ein Verdacht: Gibt es einen zweiten Zugang in die Menkaure-Pyramide? Hightech-Scans liefern spektakuläre Hinweise – und rücken Gizehs kleinste Pyramide ins Rampenlicht der Forschung.

Die Pyramiden von Gizeh faszinieren seit Jahrtausenden – und doch geben sie ihre Geheimnisse nur zögerlich preis. Jetzt sorgt die kleinste der drei, die Menkaure-Pyramide, für Aufsehen:

Forschende haben an ihrer Ostseite ungewöhnliche Strukturen entdeckt, die auf bislang unbekannte Hohlräume hinweisen könnten.

Hinweise auf einen zweiten Zugang

Die neue Untersuchung nutzt modernste Scan-Technik, um tief in das Innere des Bauwerks zu blicken – ganz ohne es zu beschädigen.

Ob sich dahinter tatsächlich ein zweiter Eingang verbirgt – und was das über den Pyramidenbau verraten könnte, zeigt unser Video.

Mehr Videos aus dem Ressort