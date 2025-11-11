Forschende entdecken zwei Hohlräume in der Menkaure-Pyramide

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Verbirgt sich hier ein geheimer Eingang? Forschende entdecken zwei Hohlräume in der Menkaure-Pyramide

Von Christian Thumshirn

11.11.2025

Verbirgt sich hier ein geheimer Eingang? – Forschende entdecken zwei Hohlräume in der Menkaure-Pyramide

Verbirgt sich hier ein geheimer Eingang? – Forschende entdecken zwei Hohlräume in der Menkaure-Pyramide

Zwei Hohlräume, ein Verdacht: Gibt es einen zweiten Eingang in der Menkaure-Pyramide? Hightech-Scans liefern spektakuläre Hinweise – und rücken Gizehs kleinste Pyramide ins Rampenlicht der Forschung.

11.11.2025

Zwei Hohlräume, ein Verdacht: Gibt es einen zweiten Zugang in die Menkaure-Pyramide? Hightech-Scans liefern spektakuläre Hinweise – und rücken Gizehs kleinste Pyramide ins Rampenlicht der Forschung.

Von Christian Thumshirn

11.11.2025, 21:27

Die Pyramiden von Gizeh faszinieren seit Jahrtausenden – und doch geben sie ihre Geheimnisse nur zögerlich preis. Jetzt sorgt die kleinste der drei, die Menkaure-Pyramide, für Aufsehen:

Forschende haben an ihrer Ostseite ungewöhnliche Strukturen entdeckt, die auf bislang unbekannte Hohlräume hinweisen könnten.

Hinweise auf einen zweiten Zugang

Die neue Untersuchung nutzt modernste Scan-Technik, um tief in das Innere des Bauwerks zu blicken – ganz ohne es zu beschädigen.

Ob sich dahinter tatsächlich ein zweiter Eingang verbirgt – und was das über den Pyramidenbau verraten könnte, zeigt unser Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Laser liefert endlich Beweise – Ein verschollener Abenteurer – und die geheimnisvollen Städte im Amazonas

Laser liefert endlich Beweise – Ein verschollener Abenteurer – und die geheimnisvollen Städte im Amazonas

Der britische Archäologe Percy Fawcett brach 1925 zur Suche nach der sagenhaften «City of Z» auf – und kehrte nie zurück. Heute zeigt moderne Laser-Technologie: Im Dschungel gab es einst tatsächlich Städte.

24.10.2025

Mehr zum Thema

Ersatz für Kairo. Ägyptens neue Hauptstadt – erfolgreich wie Dubai oder ein Flop?

Ersatz für KairoÄgyptens neue Hauptstadt – erfolgreich wie Dubai oder ein Flop?

20 Jahre Bauzeit. Ägypten plant Museum der Superlative

20 Jahre BauzeitÄgypten plant Museum der Superlative

Archäologie. Fast 3000 Jahre alte Maya-Stätte in Guatemala entdeckt

ArchäologieFast 3000 Jahre alte Maya-Stätte in Guatemala entdeckt

Meistgelesen

Jetzt packen Mitarbeiter der wankenden Traditions-Matratzenfirma aus
Wo spielen unsere U17-Weltmeister von 2009 heute?
Höfl-Riesch verrät: So kam es zum Bruch mit Lindsey Vonn
Dreijähriger verhungert – Mordanklage gegen Eltern
Forschende entdecken zwei Hohlräume in der Menkaure-Pyramide