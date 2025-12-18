  1. Privatkunden
«Ein immenses wissenschaftliches Erbe» Fotograf entdeckt tausende Dinosaurierspuren in den Alpen

Lea Oetiker

18.12.2025

«Ein immenses wissenschaftliches Erbe»: Fotograf entdeckt tausende Dinosaurierspuren in den Alpe

«Ein immenses wissenschaftliches Erbe»: Fotograf entdeckt tausende Dinosaurierspuren in den Alpe

Im Stelvio-Nationalpark ist ein Naturfotograf auf die grössten bekannten Dinosaurierfährten Europas gestossen. Die Abdrücke liegen in schwer zugänglichem Gelände auf über 2000 Metern, sogar Zehen und Krallen sind im Gestein erkennbar.

18.12.2025

Im Stelvio-Nationalpark ist ein Naturfotograf auf die grössten bekannten Dinosaurierfährten Europas gestossen. Die Abdrücke liegen in schwer zugänglichem Gelände auf über 2000 Metern, sogar Zehen und Krallen sind im Gestein erkennbar.

,

Lea Oetiker, Fabienne Berner

18.12.2025, 22:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Stelvio-Nationalpark in Norditalien wurden die bislang grössten Dinosaurierspuren Europas entdeckt.
  • Die über 200 Millionen Jahre alten Abdrücke stammen vermutlich von Plateosauriern und zeigen deutliche Zehen- und Krallenabdrücke.
  • Forscher sehen darin Hinweise auf Herdenverhalten und bezeichnen den Fund als «immenses wissenschaftliches Erbe».
Mehr anzeigen

Im italienischen Stelvio-Nationalpark in der Lombardei sind die bislang umfangreichsten Dinosaurierspuren Europas gefunden worden. Der Präsident der Region sprach von einer Entdeckung von «historischem Ausmass».

Ein Naturfotograf hatte den Sensationsfund in jenem Gebiet gemacht, in dem nächstes Jahr die Olympischen Winterspiele ausgetragen werden sollen. Die Spuren erstrecken sich über mehrere hundert Meter.

«Es ist ein regelrechtes Dinosaurier-Tal, das sich über Kilometer erstreckt. Der grösste Fundort in den Alpen und einer der reichsten weltweit», sagte Paläontologe Cristiano Dal Sasso vom Naturkundemuseum in Mailand. Die Abdrücke wurden auf einer nahezu senkrechten Felswand in über 2000 Metern Höhe entdeckt.

«Jurassic World: Rebirth» im Kino. Auf der Jagd nach Saurierblut – mit Scarlett Johansson als Powerfrau

«Jurassic World: Rebirth» im KinoAuf der Jagd nach Saurierblut – mit Scarlett Johansson als Powerfrau

«Ein immenses wissenschaftliches Erbe»

Die Fussspuren sind über 200 Millionen Jahre alt, einige Abdrücke messen mehr als 40 Zentimeter im Durchmesser. Laut den Forschern entstand das Muster, als Dinosaurier über einen noch weichen, schlammigen Boden liefen – die damaligen Sedimente verwandelten sich später in Gestein. Selbst feinste Details von Zehen und Krallen sind bis heute sichtbar.

Der Fundort liegt im Valle di Fraele bei Bormio. In der Zeit der Dinosaurier war das Gebiet eine warme Lagune, vermutlich Heimat von Plateosauriern. Eine beteiligte Forscherin bezeichnet die Entdeckung als wissenschaftlichen Meilenstein: «Die Fussspuren sind ein klares Zeichen dafür, dass sich die Tiere in Herden bewegten.»

Zudem gebe es Hinweise, dass sich die Saurier zur Verteidigung in einem Kreis formierten. «Es handelt sich um ein immenses wissenschaftliches Erbe.»

Mehr zum Thema

Spektakuläre Entdeckung: «Dinosaurier-Autobahn» ist noch länger als gedacht

Spektakuläre Entdeckung: «Dinosaurier-Autobahn» ist noch länger als gedacht

Vor 166 Millionen Jahren durchquerten Dinosaurier das Gebiet des heutigen Oxfordshire in England – Drohnenaufnahmen zeigen eine über 200 Meter lange Abfolge von Fussabdrücken im Kalksteinboden.

16.10.2025

