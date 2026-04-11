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Kunst oder Tierquälerei? Rosa bemalter Elefant sorgt für Shitstorm – Behörden ermitteln

Fabienne Berner

11.4.2026

Kunst oder Tierquälerei? Rosa bemalter Elefant sorgt für Shitstorm – Behörden ermitteln

Kunst oder Tierquälerei? Rosa bemalter Elefant sorgt für Shitstorm – Behörden ermitteln

Ein ungewöhnliches Shooting in Indien geht viral. Während die Fotografin von Kunst spricht, werfen Kritiker ihr Tierquälerei vor. Nach dem Tod des Tieres spitzen sich die Vorwürfe zu.

08.04.2026

Ein ungewöhnliches Shooting in Indien geht viral. Während die Fotografin von Kunst spricht, werfen Kritiker ihr Tierquälerei vor. Nach dem Tod des Tieres spitzen sich die Vorwürfe zu.

Fabienne Berner

11.04.2026, 19:54

11.04.2026, 20:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Fotos eines rosa bemalten Elefanten sorgen in den sozialen Medien für heftige Kritik. Es ist von Tierquälerei die Rede.
  • Das Tier verstarb einige Monate nach dem Shooting.
  • Für die rosa Farbe wurde «Gulal», ein Farbpulver aus natürlichen Stoffen, verwendet.
  • Das Bemalen von Elefanten hat in manchen asiatischen Ländern – etwa in Indien – Tradition.
Mehr anzeigen

Die Bilder eines komplett rosa bemalten Elefanten aus Indien haben weltweit für Empörung gesorgt. Die russische Fotografin Julia Buruleva veröffentlichte die Aufnahmen im Dezember 2025 auf Instagram, wo sie im Februar 2026 viral gingen. Kurz darauf wurde bekannt, dass der Elefant Chanchal am 4. Februar 2026 im Alter von 67 Jahren gestorben ist. 

Laut offiziellen Angaben starb das Tier eines natürlichen Todes – ein Zusammenhang mit dem Shooting ist nicht nachgewiesen. Warum der Fall trotzdem so hohe Wellen schlägt, weshalb Behörden nun ermitteln und wieso Tierschützer strengere Regeln fordern – das erfährst du im Video.

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