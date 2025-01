Entsetzen nach Messerangriff von Aschaffenburg

STORY: Das Entsetzen stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann und die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach waren am Mittwochabend nach Aschaffenburg gekommen, um sich über die Gewalttat zu informieren, die sich hier wenige Stunden zuvor ereignet hatte. Am Mittag hatte im Schöntal-Park ein 28-jähriger Afghane ein Kind aus einer Kindergartengruppe mit einem Küchenmesser angegriffen. Der zweijährige Junge starb dabei, ebenso ein 41-jähriger Mann, der zufällig am Tatort war. Die Behörden gehen davon aus, dass er versucht hatte, die anderen Kinder zu schützen. Der Täter konnte wenige Minuten nach seinem Angriff festgenommen werden. O-Ton Joachim Herrmann (CSU), Innenminister Bayern: «Der Tatverdächtige ist in der Vergangenheit bereits mindestens dreimal wegen Gewalttaten aufgefallen. Er wurde jeweils zur psychiatrischen Behandlung eingewiesen und dann jeweils wieder entlassen. Am 9. Dezember, so ist mein gegenwärtiger Informationsstand, am 9. Dezember 2024, wurde vom Amtsgericht hier die Betreuung angeordnet durch eine gerichtlich bestellte Betreuerin.» Der Tatverdächtige sei im im November 2022 nach Deutschland eingereist und habe Anfang 2023 einen Asylantrag gestellt, so Herrmann. Im Dezember 2024 habe er dann seine freiwillige Ausreise angekündigt, woraufhin das Asylverfahren eingestellt worden und er zur Ausreise aufgefordert worden sei. Weitere Details müssten nun geklärt werden. O-Ton Joachim Herrmann (CSU), Innenminister Bayern: «lm Moment geht die Mutmassung sehr stark in Richtung seiner offensichtlich psychischen Erkrankungen. Eine erste Durchsuchung seiner Räume, in denen er im Wohnraum, in dem er untergebracht war, in der Asylbewerber-Unterkunft , hat keinerlei Hinweise auf eine radikale islamistische Gesinnung gebracht, sondern nur es wurden dort Medikamente gefunden, die zu seiner psychiatrischen Behandlung passen würden. All das muss aber jetzt sorgfältig in den nächsten Tagen weiter ermittelt und aufgeklärt werden.» Bei dem brutalen Angriff wurden ein zweijähriges Mädchen und ein 61-jähriger Mann schwer verletzt, sie sollen inzwischen ausser Lebensgefahr sein. Eine Erzieherin brach sich auf der Flucht den Unterarm und ist ebenfalls im Krankenhaus. Die Polizei bittet nun um die Hilfe möglicher Zeugen.

23.01.2025