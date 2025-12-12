Mehrfarbige Rohdiamanten. (Symbolbild) Imago

Zollbeamte haben am Flughafen Frankfurt im Handgepäck eines Reisenden mehr als 11'000 Diamanten gefunden. Diese seien im doppelten Boden versteckt gewesen, teilten der Zoll und die deutsche Bundespolizei mit.

Keystone-SDA, Redaktion blue News, Agence France-Presse SDA

Bei einem Reisenden aus Angola haben Zollbeamte am Frankfurter Flughafen fast 11'300 Rohdiamanten gefunden. Der 53-Jährige hatte sie im doppelten Boden seines Handgepäckkoffers versteckt, wie das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main am Freitag mitteilte. Bei der Sicherheitskontrolle am Donnerstag waren die Edelsteine aufgefallen.

Weil der Mann kein Zertifikat für die Rohdiamanten vorweisen konnte und er sie nicht angemeldet hatte, wurden die Edelsteine beschlagnahmt und von den Zollbeamten händisch gezählt. Der Wert der Diamanten war zunächst unklar, er muss von einem Gutachter ermittelt werden. Der 53-Jährige wurde noch am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Für die Einfuhr von Rohdiamanten in die Europäische Union ist ein Kimberly-Zertifikat notwendig. Das bescheinigt, dass es sich bei Edelsteinen nicht um sogenannte Blutdiamanten handelt. Diese illegal geschürften Diamanten wurden seit den 90er Jahren häufig zur Finanzierung von Bürgerkriegen auf dem afrikanischen Kontinent genutzt. Daraufhin einigte man sich auf ein internationales Zertifizierungssystem.