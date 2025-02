Dieses Wochenende will Frankreich das grösste Fondue der Welt machen und somit den Schweizer Rekord brechen. KEYSTONE

Dieses Wochenende will Frankreich das grösste Fondue der Welt machen – und somit den bestehenden Schweizer Rekord brechen. Mehr als 5000 Personen werden am Wettbewerb teilnehmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die französische Käserei Juraflore fordert die Schweiz mit einem riesigen Fondue-Event heraus.

Sie wollen das grösste Fondue der Welt machen und somit den Schweizer Rekord brechen.

Die Veranstaltung mit 5039 Plätzen war schnell ausverkauft, vor allem viele Schweizerinnen und Schweizer haben sich angemeldet. Mehr anzeigen

Seit Jahren behauptet die Schweiz, das Heimatland des Fondues zu sein. Das hat bisher auch niemand infrage gestellt. Aber das könnte sich jetzt ändern.

Denn: Der französische Jura möchte nun das Gegenteil beweisen. Sie werden am morgigen Samstag ein riesiges Fondue zubereiten, das den bisherigen Rekord der Schweiz übertreffen soll. Die Schweiz ist nämlich der aktuelle Weltmeister.

Der Wettkampf wird von Juraflore, eine Käserei aus Frankreich, durchgeführt. Laut «actu.fr» waren die 5039 Plätze für den Fondue-Event blitzschnell ausgebucht. Überraschend: Ein grosser Teil der Gäste kommt aus der Schweiz.

Wettbewerb dauert auch beim Raclette an

Beim Fondue von Juraflore werden drei Käsesorten unterschiedlichen Alters gemischt und mit Wein aus dem Jura zusammen serviert. Das moitié-moitié hingegen besteht zur Hälfte aus Freiburger Vacherin und Gruyère.

Um dieses Fondue servieren zu können, wurde ein riesiges Caquelon besorgt. 35 Zelte werden aufgestellt, darunter Tische, Festbänke und mehrere Bars. Auch ein Konzert wird es geben.

Obwohl Frankreich versucht, beim Fondue die Führung zu übernehmen, gibt die Schweiz nicht so leicht auf: Der Wettstreit darüber, wer mehr geschmolzenen Käse essen kann, geht beim Raclette weiter.

Im März 2024 stellte die französische Stadt Saint-Étienne einen neuen Rekord auf: 2236 Menschen assen zusammen insgesamt 620 Kilogramm Raclette-Käse. Am 5. April will die Schweiz den Rekord wieder brechen und plant in Martigny einen noch grösseren Raclette-Event. Über 4000 Personen sollen teilnehmen.