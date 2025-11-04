  1. Privatkunden
Frankreich War der in zwei Teile zerteilte Tote womöglich Schweizer?

SDA

4.11.2025 - 20:21

Zwei Leichenteile waren am Samstag in dem kleinen Ort Fedry am Ufer des Flusses Saône entdeckt worden. (Symbolbild)
Zwei Leichenteile waren am Samstag in dem kleinen Ort Fedry am Ufer des Flusses Saône entdeckt worden. (Symbolbild)
IMAGO/Wirestock

In Frankreich ist eine zerstückelte Leiche entdeckt worden, bei der es sich möglicherweise um einen vermissten Schweizer handelt. Ermittler prüfen derzeit mittels DNA-Test die Identität des Opfers.

Keystone-SDA

04.11.2025, 20:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Ostfrankreich wurde eine in zwei Teile geteilte Leiche gefunden,.
  • Dabei handelt es sich vermutlich um einen vermissten 75-jährigen Schweizer.
  • Die Behörden führen derzeit DNA-Tests durch, um die Identität eindeutig zu klären.
Mehr anzeigen

Die in zwei Teile geteilte Leiche eines Mannes, die im Osten Frankreichs gefunden wurde, war nach Behördenangaben womöglich ein zuvor vermisst gemeldeter Schweizer. Derzeit werde ein DNA-Test vorgenommen, um «festzustellen, ob ein Zusammenhang hergestellt werden kann», erklärte der Staatsanwalt der Gemeinde Vesoul, Arnaud Grécourt, am Dienstag.

Die beiden Leichenteile waren am Samstag in dem kleinen Ort Fedry am Ufer des Flusses Saône entdeckt worden. Grécourt zufolge war der Körper nur mit einer Unterhose bekleidet, «in zwei Teile auf Höhe der Taille geteilt und mit einer weissen Substanz bedeckt».

Die Leiche habe «eine Verbrennung am Rücken, mehrere Verletzungen am Schädel, an einer Hand, im Bereich der Halswirbelsäule und am Rumpf» aufgewiesen.

Cold Case gelöst. Anonyme E-Mail überführt Täter nach acht Jahren

Cold Case gelöstAnonyme E-Mail überführt Täter nach acht Jahren

Die Verletzungen an den Händen deuteten auf «Abwehrverletzungen» hin, zudem sei der Tod «weniger als 24 Stunden vor der Entdeckung der Leiche» eingetreten. Das Opfer soll demnach an einer durch eine Stichwunde in der Brust verursachten Blutung gestorben sein. Der Mann sei vermutlich nach seinem Tod zerteilt worden.

Der 75-jährige Schweizer war am Freitag vermisst gemeldet worden. Er lebte im grenznahen Sainte-Croix im Waadtländer Jura, etwa 100 Kilometer Luftlinie von Fedry entfernt.

