Religiöse Diskriminierung Freizeitpark verweigert 150 israelischen Kindern Zutritt

SDA

22.8.2025 - 20:48

Der Freizeitpark Tyrovol in Porté-Puymorens mit der längsten Zip Line in den Pyrenäen hat 150 jungen israelischen Urlaubern – zwischen acht und sechzehn Jahre alt – den Eintritt verweigert. (Symbolbild)
Der Freizeitpark Tyrovol in Porté-Puymorens mit der längsten Zip Line in den Pyrenäen hat 150 jungen israelischen Urlaubern – zwischen acht und sechzehn Jahre alt – den Eintritt verweigert. (Symbolbild)
IMAGO

In Frankreich hat der Leiter eines Freizeitparks 150 israelischen Kindern und Jugendlichen den Zutritt verwehrt und damit Empörung ausgelöst. Der Parkleiter wurde festgenommen.

Keystone-SDA

22.08.2025, 20:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In den französischen Pyrenäen hat ein Leiter eines Freizeitparks 150 israelische Kinder und Jugendliche nicht auf das Gelände gelassen.
  • Der Parkleiter hat die Zutrittsverweigerung mit «persönlichen Überzeugungen» begründet.
  • Die Staatsanwaltschaft ermittelt, dem Mann droht eine mehrjährige Haftstrafe wegen religiöser Diskriminierung.
Mehr anzeigen

Innenminister Bruno Retailleau sprach am Freitag im Fernsehsender BFMTV von einem «gravierenden» Vorfall, der «nicht unserer Vorstellung von der Republik» und von «Menschenwürde» entspreche. Gegen den Leiter des Parks in Porté-Puymorens in den französischen Pyrenäen ermittelt die Staatsanwaltschaft, ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe wegen religiöser Diskriminierung.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag. Wie die zuständigen Ermittler in Perpignan mitteilten, wurden die israelischen Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 16 Jahren nicht in den Park eingelassen, obwohl sie «seit längerer Zeit reserviert» gehabt hätten. Der Parkleiter habe die Zutrittsverweigerung mit «persönlichen Überzeugungen» begründet.

Diskriminierung aus religiösen Gründen

Der 52-Jährige wurde noch am selben Tag festgenommen. Ihm wird «Diskriminierung aus religiösen Gründen» beim Erbringen von Dienstleistungen zur Last gelegt, wie die Staatsanwaltschaft erklärte. Die Höchststrafe hierfür liegt bei drei Jahren Gefängnis.

Die israelischen Jugendlichen, die ihren Urlaub in Spanien verbringen, seien nach dem Vorfall in drei Bussen an einen anderen Ort in Frankreich gefahren worden, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Gendarmerie habe für ihre Sicherheit gesorgt. Porté-Puymorens liegt nahe der Grenze zu Spanien.

Innenminister Retailleau sagte auf BFMTV zu dem Vorfall, er hoffe, dass die Justiz in dem Fall «sehr streng» vorgehen werde. «Wir dürfen nichts durchgehen lassen», fügte er an, antisemitische Vorfälle nähmen in Frankreich derzeit «explosionsartig zu».

Nach jüngsten Angaben des Innenministeriums in Paris wurden in Frankreich zwischen Januar und Mai insgesamt 504 antisemitische Vorfälle registriert. Dies entspricht zwar einem Rückgang von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, es sind aber mehr als doppelt so viele Vorfälle wie im Vergleichszeitraum des Jahres 2023 (plus 134 Prozent).

Wegen des Gazakriegs gibt es derzeit starke Spannungen zwischen Frankreich und Israel.

