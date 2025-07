Les Sables-d'Olonne greift hart durch. Wikimedia Commons

In der französischen Küstenstadt Les Sables-d’Olonne greift der Bürgermeister hart durch: Wer halbnackt durch die Stadt spaziert, muss künftig mit Bussen von bis zu 150 Euro rechnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Les Sables-d’Olonne droht Touristen bei «unanständiger Kleidung» eine Busse.

Bürgermeister wettert in Facebook-Post gegen halbnackte Stadtbesucher.

Auch andere Orte in Frankreich und Spanien greifen zu Strafen bis 750 Euro. Mehr anzeigen

In Les Sables-d’Olonne, einem beliebten Badeort an der französischen Atlantikküste, hat Bürgermeister Yannick Moreau genug:

In einem viel beachteten Facebook-Post kündigte er an, künftig rigoros gegen halbnackte Touristinnen und Touristen in der Innenstadt vorzugehen.

Wer nur in Bikini oder Badehose unterwegs ist, müsse mit einer Busse von 150 Euro rechnen – die Polizei sei bereits beauftragt, die Vorschriften durchzusetzen.

«Es ist unanständig, nackt oder in Badebekleidung durch unsere Stadt zu spazieren», schreibt der 49-jährige Bürgermeister. «Ein bisschen Outfit, bitte!» Wer seine Muskeln oder Bademode präsentieren wolle, solle dies am Strand tun – schliesslich verfüge die Stadt über elf Kilometer Küste.

Kampagne für mehr Respekt – und Hygiene

Der Küstenort ist nicht nur für seine Strände bekannt, sondern auch als Start- und Zielhafen der Segelregatta Vendée Globe.

Die Stadtverwaltung will nun mit einer Kampagne namens «In Les Sables-d’Olonne macht der Respekt keine Ferien» das Miteinander zwischen Einheimischen und Touristen verbessern.

Der Bürgermeister betont, dass es auch um grundlegende Hygiene-Regeln gehe – etwa im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt.

Die Facebook-Aktion sorgt international für Resonanz: Selbst CNN berichtete darüber. Viele Einheimische begrüssen die Massnahme, andere werfen dem Bürgermeister Ablenkungspolitik vor.

