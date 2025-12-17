Diese Textnachricht bekommt man nicht alle Tage. Als eine Frau aus dem Elsass auf ihr Handy schaute, um die Nachricht zu lesen, die ihr Ehemann ihr geschickt hatte, dürfte sie schwer gestaunt haben. Die Nachricht: «Wir sind reich!»
Der Ehemann sass auf dem Sofa in der eigentlich zu engen Wohnung des Paares, von dem aus er die aktuelle Lotterieziehung verfolgte. Laut einer Pressemitteilung der Lotteriegesellschaft Française des Jeux konnte er zuerst nicht glauben, was soeben passiert war. Als er seine Fassung wieder erlangt hatte, griff er zum Handy und schrieb seiner Frau die Textnachricht.
Das Ehepaar, wohnhaft in einem Dorf in Haut-Rhin, befand sich demnach vor diesem schicksalhaften Tag in finanziellen Schwierigkeiten. Ihre Kinder können zu Weihnachten mit zahlreichen Geschenken rechnen.
Ein grösseres Haus und Geschenke für die Kinder
Ausserdem möchte der Ehemann ein berufliches Projekt mit einem Freund verwirklichen und zur im Sommer 2026 in den USA, Kanada und Mexiko stattfindenden Fussball-WM reisen.
Neben Reiseplänen soll auch das Problem der zu engen Wohnung behoben werden: «Wir werden uns ein Haus mit mehreren Schlafzimmern, einem Garten und vor allem ohne Nachbarn suchen», so der Mann.
«Ich möchte meine Liebsten an diesem unglaublichen Glück teilhaben lassen», fuhr er fort. «Für mich ist das der Sinn dieses unerwarteten Glücksfalls, ich möchte nicht der Einzige sein, der davon profitiert.»