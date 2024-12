Halsbrecherisch im Lauterbrunnental: Franzose segelt auf Karton 400 Meter in den Abgrund Der französische Extremsportler Antony Newton ersetzt den Wingsuit durch ein Stück Karton. So stürzt er sich im Lauterbrunnental in die Tiefe und erntet dafür Kritik. 12.12.2024

Der französische Extremsportler Antony Newton ersetzt den Wingsuit durch ein Stück Karton. So stürzt er sich im Lauterbrunnental in die Tiefe und erntet dafür Kritik.

adk Adrian Kammer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Extremsportler Antony Newton macht im Lauterbrunnental einen Basejump mit einem Stück Karton, statt einem Wingsuit.

Internetuser betiteln den französischen Basejumper als «schlechtes Vorbild».

Das Lauterbrunnental ist ein Hotspot für Basejumper. Sie springen dort aus einer Höhe von rund 400 Metern von den Felsen. Mehr anzeigen

Kein Geld für den Wingsuit? Kein Problem. Antony Newton zeigt, dass Basejumping auch auf einem Stück Karton funktioniert. In den Schweizer Bergen springt er so in die Tiefe.

Der Franzose ist bekannt für seine verrückten, waghalsigen Stunts. Im Internet kommt das allerdings nicht bei allen Usern gut an. Sie bezeichnen ihn als «schlechtes Vorbild».

Das Lauterbrunnental ist öfters Schauplatz seiner Aktionen, wie ein Blick auf sein Instagram-Profil zeigt. Der Ort ist ein Mekka für Basejumper. Fast 70 Menschen kamen dort beim Sprung ums Leben.

