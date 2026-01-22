Frau (22) will nur ausparkieren – und richtet Millionenschaden an

Die Polizei Baden-Württemberg musste wegen eines teuren Missgeschicks ausrücken. Keystone

Ein Stromspeicher, mehrere Fahrzeuge und ein Zaun – alles zerstört durch einen einzigen Fahrfehler. In Deutschland verursachte eine junge Frau einen Schaden von über einer Million Euro.

Eigentlich wollte eine 22-jährige Autofahrerin nur vom Gelände eines E-Ladeparks losfahren – doch ein Fahrfehler eskalierte massiv. Am Ende blieb ein Schaden von rund 1,2 Millionen Euro (rund 1,1 Millionen Franken).

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend in Wertheim im deutschen Bundesland Baden-Württemberg. Wie die Polizei mitteilt, stand der Mercedes-Benz CLA der Frau auf dem Areal eines Elektro-Ladeparks. Gegen 19 Uhr setzte sie zum Wegfahren an – und trat dabei offenbar zu stark aufs Gaspedal.

Das Auto schoss unkontrolliert nach vorne und prallte zunächst ins Heck eines Mercedes-Benz GLC. Allein dieser erste Zusammenstoss verursachte einen Schaden von rund 80’000 Euro.

Teurer Stromspeicher beschädigt

Doch damit war die Kettenreaktion nicht vorbei. Laut Polizei dürfte die Lenkerin vor Schreck mehrfach Gas gegeben haben. In der Folge rammte ihr Auto eine Ladesäule, was weitere 10’000 Euro Schaden verursachte, und überfuhr anschliessend einen Zaun im Wert von etwa 2000 Euro.

Der teuerste Treffer kam zum Schluss: Das Fahrzeug krachte in einen Container, in dem ein leistungsstarker Stromspeicher samt Steuerung untergebracht war. Dieser Schaden allein wird auf rund eine Million Euro geschätzt.

Auch der Mercedes der Unfallverursacherin wurde stark beschädigt – hier rechnen die Ermittler mit weiteren 100’000 Euro. Insgesamt summiert sich der Sachschaden laut Polizeipräsidium Heilbronn auf etwa 1,2 Millionen Euro. Verletzt wurde niemand.