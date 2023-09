Frau auf Bergwanderung tödlich verunglückt

Eine Frau stürzte auf einer Wanderung die Felswand hinunter in den Grimselsee und konnte nur noch tot geborgen werden. Keystone

In Guttannen im Berner Oberland ist am Montagmittag eine Frau auf einer Bergwanderung tödlich verunglückt. Sie fiel in den Grimselsee.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Während einer Bergwanderung ist eine Frau über eine Felswand in den Grimselsee gestürzt.

Einsatzkräfte konnten die verunfallte Frau nur noch tot aus dem Wasser bergen. Mehr anzeigen

Der Unfall sei kurz nach 12.20 Uhr gemeldet worden, hiess es. Der Unfallhergang wird untersucht, wie die regionale Staatsanwaltschaft Oberland weiter mitteilte.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen hätten sich mehrere Personen zu einer Wanderung vom Sommerloch zum Wasserfall des Juchlibachs aufgemacht, als eine Frau auf dem Rückweg aus noch unklaren Gründen gestürzt und über eine Felswand in den Grimselsee gefallen sei.

Die Einsatzkräfte konnten die verunfallte Frau gemäss Mitteilung mit Hilfe von Drittpersonen und einem Boot aus dem Wasser bergen. Jedoch habe sich vor Ort nur noch ihr Tod feststellen können. Es bestehen Hinweise auf ihre Identität, die formelle Identifikation steht indes noch aus.

sda/tgab