Frau auf Gehweg in Vogorno TI tot aufgefunden. Die Todesursache ist noch unbekannt. Bild: Matthias Röder/dpa

Eine 64-jährige Frau ist auf einem Gehweg in Vogorno TI im Verzascatal tot aufgefunden worden. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Keystone-SDA, tcar SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 64-jährige Frau ist auf einem Gehweg in Vogorno TI im Verzascatal tot aufgefunden worden.

Die Ermittlungen der Polizei zur Klärung der Todesursache sind im Gange. Mehr anzeigen

Eine 64-jährige Frau aus dem Kanton Zürich ist am Freitagabend auf einem Gehweg in Vogorno TI im Verzascatal tot aufgefunden worden. Eine Drittbeteiligung schloss die Polizei vorerst aus, wie sie am Samstag mitteilte.

Der Leichenfund im Gebiet Pomvégia di Sotto wurde der Polizei am Freitag kurz nach 17 Uhr gemeldet, wie es weiter hiess.

Il corpo senza vita di una 64.enne svizzera, domiciliata nel canton Zurigo, è stato trovato su un sentiero a Vogorno

https://t.co/3tjrRL4BGx — Corriere del Ticino (@CdT_Online) June 21, 2025

Beamte der Kantonspolizei sowie die ebenfalls ausgerückte Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) konnten vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache seien im Gange, teilte die Polizei weiter mit. Weitere Informationen zu dem Fall würden vorerst nicht bekannt gegeben.