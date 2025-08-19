Eine Frau im deutschen Herford fand in ihrem Komposthaufen eine Boa Constrictor. Bild: Kreispolizeibehörde Herford/dpa

Eine Frau in Deutschland ist von einer Boa Constrictor in ihrem Garten überrascht worden. Wie das exotische Tier auf das Grundstück in Nordrhein-Westfalen geraten ist, ist nicht bekannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im deutschen Herford hat eine Frau in ihrem Komposthaufen eine Würgeschlange entdeckt.

Bei dem Tier handelt es sich um eine Boa Constrictor.

Der Frau ist nichts passiert.

Wie die exotische Schlange in den Garten gelangen konnte, ist noch ungeklärt.

Was liegt denn da? Glücklicherweise hat eine 58-jährige Deutsche nicht nach dem aparten Muster in ihrem Komposthaufen gegriffen. Denn da ringelte sich exotischer Besuch.

Eine 2,50 Meter lange Würgeschlange hatte sich im Garten der Frau in Herford im deutschen Bundesstaat Nordrhein-Westfalen gut getarnt im Komposthaufen versteckt.

Polizei bittet um Hinweise

Nach erstem Anschein handle es sich bei der Riesenschlange tatsächlich um eine Boa Constrictor, teilte die Kreispolizeibehörde Herford mit. Wie das auch Königsschlange genannte, äusserst gefährliche Tier in den Garten gelangen konnte, sei unklar.

Der Ausreisser ist demnach in artgerechte Verwahrung genommen worden. Die Polizei erbittet Hinweise auf die Herkunft des Tieres. Auch Informationen zu einem möglichen Besitzer oder einer möglichen Besitzerin werden gesucht.