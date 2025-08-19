  1. Privatkunden
Herkunft unbekannt Frau entdeckt Riesen-Würgeschlange im Kompost

dpa

19.8.2025 - 23:29

Eine Frau im deutschen Herford fand in ihrem Komposthaufen eine Boa Constrictor.
Eine Frau im deutschen Herford fand in ihrem Komposthaufen eine Boa Constrictor.
Bild: Kreispolizeibehörde Herford/dpa

Eine Frau in Deutschland ist von einer Boa Constrictor in ihrem Garten überrascht worden. Wie das exotische Tier auf das Grundstück in Nordrhein-Westfalen geraten ist, ist nicht bekannt.

,

DPA, Jan-Niklas Jäger

19.08.2025, 23:29

19.08.2025, 23:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im deutschen Herford hat eine Frau in ihrem Komposthaufen eine Würgeschlange entdeckt.
  • Bei dem Tier handelt es sich um eine Boa Constrictor.
  • Der Frau ist nichts passiert.
  • Wie die exotische Schlange in den Garten gelangen konnte, ist noch ungeklärt.
Mehr anzeigen

Was liegt denn da? Glücklicherweise hat eine 58-jährige Deutsche nicht nach dem aparten Muster in ihrem Komposthaufen gegriffen. Denn da ringelte sich exotischer Besuch.

Eine 2,50 Meter lange Würgeschlange hatte sich im Garten der Frau in Herford im deutschen Bundesstaat Nordrhein-Westfalen gut getarnt im Komposthaufen versteckt.

Polizei bittet um Hinweise

Nach erstem Anschein handle es sich bei der Riesenschlange tatsächlich um eine Boa Constrictor, teilte die Kreispolizeibehörde Herford mit. Wie das auch Königsschlange genannte, äusserst gefährliche Tier in den Garten gelangen konnte, sei unklar.

Winzig wie ein Regenwurm. Kleinste Schlange der Welt auf Karibikinsel wiederentdeckt

Winzig wie ein RegenwurmKleinste Schlange der Welt auf Karibikinsel wiederentdeckt

Der Ausreisser ist demnach in artgerechte Verwahrung genommen worden. Die Polizei erbittet Hinweise auf die Herkunft des Tieres. Auch Informationen zu einem möglichen Besitzer oder einer möglichen Besitzerin werden gesucht.

Mehr zum Thema

Tier soll erschossen werden. Wie kommt ein Goldschakal auf die Nordseeinsel Sylt?

Tier soll erschossen werdenWie kommt ein Goldschakal auf die Nordseeinsel Sylt?

Umweltpolitik. Die Wildtierbestände sind seit 1970 um 73 Prozent geschrumpft

UmweltpolitikDie Wildtierbestände sind seit 1970 um 73 Prozent geschrumpft

Erst im Februar im Amazonas entdeckt. Grösste Schlange der Welt ist plötzlich tot

Erst im Februar im Amazonas entdecktGrösste Schlange der Welt ist plötzlich tot

