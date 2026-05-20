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Bewährungsstrafe im Elsass Frau erschlägt Luchs und wird verurteilt

Oliver Kohlmaier

20.5.2026

Luchse sind an ihren Pinselohren zu erkennen und eigentlich leicht von Katzen zu unterscheiden. 
Luchse sind an ihren Pinselohren zu erkennen und eigentlich leicht von Katzen zu unterscheiden. 
Bild: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

Eine Frau im Elsass ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil sie eine junge Luchsin mit einem Stock erschlug. Nach eigenen Angaben hielt sie das Tier für eine Katze.

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Agence France-Presse, Redaktion blue News

20.05.2026, 20:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Frau im Elsass wurde zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe verurteilt, weil sie nach einem Angriff auf ihre Hühner eine Luchsin erschlagen hatte.
  • Zudem muss sie über 30'000 Euro Entschädigung an Tierschutzorganisationen zahlen.
  • Nach eigenen Angaben hielt die Frau das Tier für eine Katze.
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Eine Frau im Elsass erschlug eine vermeintliche Katze, die eines ihrer Hühner angegriffen hatte – nun hat ein Gericht in Strassburg sie zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe verurteilt, weil es tatsächlich ein streng geschützter Luchs gewesen war.

Die 62-Jährige aus Niederbronn-les-Bains in den Vogesen muss ausserdem mehr als 30'000 Euro Entschädigung an Tierschutzorganisationen zahlen, wie die Anwälte beider Seiten am Mittwoch bekanntgaben.

«Nicht zu ersetzen»

«Der Verlust eines Luchses ist für ein Ökosystem nicht zu ersetzen», sagte die Anwältin Pauline Laizet. Es gebe nur noch etwa 150 Luchse in Frankreich, davon ein Dutzend in den Vogesen. Die Tierart sei in Frankreich vom Aussterben bedroht.

Die Frau hatte geschildert, dass sie in Panik geraten sei, als das Tier eines ihrer fünf Hühner angegriffen habe. Sie habe zunächst versucht, es zu vertreiben und dann mit einem Stock zugeschlagen. Später stellte sich heraus, dass es sich um ein ausgehungertes, wenige Monate altes Luchsweibchen gehandelt habe.

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