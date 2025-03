Ein ICE am Hauptbahnhof in München. Die Bundespolizei verwahrt nun 15'000 Euro, die eine Passagierin im Zug gefunden hat. Felix Hörhager/dpa

Eine ICE-Passagierin sieht in eine liegengelassene Tasche hinein. Was sie darin entdeckt, ist alles andere als alltäglich. Die Frau handelt ehrlich – und übergibt der Polizei eine hohe Summe Bargeld.

dpa/toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Passagierin hat in einem ICE eine Tasche mit 15'000 Euro Bargeld gefunden, die sich auf einem Sitz befand.

Sie ging damit zur Bundespolizei, die das Geld verwahrt. Niemand hat sich jedoch bislang gemeldet.

Der Frau steht nach Angaben der Bundespolizei ein gesetzlicher Finderlohn zu. Mehr anzeigen

Ganze 15'000 Euro in bar (rund 14'300 Franken) hat eine Reisende in einem ICE von Hannover nach München gefunden. Die 33-Jährige habe sich daraufhin bei der Bundespolizei gemeldet, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

Das Geld habe sie in einer Tasche auf einem Sitz entdeckt, hiess es. Wie lange die Tasche dort schon lag und ob jemand zuvor auf dem Sitz sass, wussten die Ermittler nicht. An der Endhaltestelle in München nahmen die Beamten die Tasche an sich und begannen zu zählen.

Niemand meldet sich

Bislang habe sich kein Besitzer und keine Besitzerin gemeldet. Die Finderin hat laut Angaben der Bundespolizei einen gesetzlichen Anspruch auf Finderlohn – jedoch würde das Geld den Aussagen zufolge zunächst verwahrt.

Bei dieser Summe würde der Frau ein Finderlohn von drei Prozent und damit 450 Euro zustehen.