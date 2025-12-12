  1. Privatkunden
Kurioser Unfall in Frankreich Frau kracht mit Jaguar ins Hallenbad – Schwimmer bleiben unverletzt

dpa

12.12.2025 - 14:42

Le cinéma, la soudure à l'arc, le triple Casa, les pilotis et maintenant la piscine à ravan ! Osco La Ciotat ! www.laprovence.com/article/fait...

[image or embed]

— loumi_84 (@loumi84.bsky.social) 12. Dezember 2025 um 13:09

Ein Fahrfehler auf dem Parkplatz endet im Schwimmbecken: In Südfrankreich versinkt ein Auto samt Insassen im Hallenbad. Wie Bademeister und ein Schwimmer reagieren.

DPA

12.12.2025, 14:42

12.12.2025, 14:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Lenkerin hat im französischen La Ciotat auf einem Parkplatz das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt.
  • Ihr Jaguar rauschte durch die Wand eines Hallenbades und landete im Becken.
  • Glück im Unglück: Niemand im Schwimmbecken wurde getroffen – Retter vor Ort konnten die Frau und ihr Kind rechtzeztig rausholen.
Mehr anzeigen

Nach einem ungeschickten Rangiermanöver auf dem Parkplatz eines Hallenbades in Südfrankreich ist eine Frau mit ihrem Auto im grossen Schwimmbecken des Bades gelandet.

Nach einem Fahrfehler habe das Auto gestern Abend zunächst einen Zaun und dann die Fensterfront des Bades durchbrochen und sei im Wasser versunken, teilte die an der Côte d'Azur gelegene Stadt La Ciotat mit.

L’arrivée de la voiture en piscine de La Ciotat.

[image or embed]

— Joachim Lepastier (@lepastier.bsky.social) 12. Dezember 2025 um 07:43

Ein Bademeister, eine Bademeisterin und ein Schwimmer hätten die Frau und ihr mit im Wagen sitzendes Kind unverzüglich aus dem Auto geborgen. Wie der Sender BFMTV berichtete, handelte es sich um eine 38-Jährige mit ihrer fünf Jahre alten Tochter. Niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr und die Polizei rückten an, um die ungewöhnliche Unfallstelle abzusichern.

Szenario wie in Hollywoodfilm

«Alles ging ganz schnell, auf das Szenario eines Hollywoodfilms sind wir eigentlich nicht vorbereitet», sagte der Bademeister dem Sender. Rund 20 Schwimmer, darunter eine Rettungsschwimmergruppe des Roten Kreuzes, hätten sich noch im Becken befunden, als der Wagen ins Wasser flog.

Sofort seien seine Kollegin und er ins Wasser gesprungen, um die Insassen aus dem Auto zu holen. Nur mit grosser Mühe sei ihnen unter Wasser gelungen, die Türen zu öffnen. «Zum Glück wurde niemand von dem Auto getroffen, das ist ein Wunder».

Ganz so flott, wie der Wagen im Wasser versank, wird er wohl nicht aus dem Becken herauskommen. Die Stadt müsse das Fahrzeug noch bergen, teilte die Verwaltung mit. Aufgrund der erheblichen Schäden bleibe das Schwimmbad für die nächsten Wochen geschlossen.

