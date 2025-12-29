  1. Privatkunden
Möringen BE Zug erfasst Frau und verletzt sie tödlich

SDA

29.12.2025 - 16:02

Eine Frau verstarb am Montag in Mörigen BE bei einem Bahnunfall. (Symbolbild)
Eine Frau verstarb am Montag in Mörigen BE bei einem Bahnunfall. (Symbolbild)
Keystone

Eine Frau ist am Montag in Mörigen im Kanton Bern von einem Zug erfasst und getötet worden. Sie erlag ihren Verletzungen noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Keystone-SDA

29.12.2025, 16:02

Der Unfall ereignete sich gemäss Polizei am Montagmorgen. Die Frau geriet aus bislang ungeklärten Gründen auf die Geleise. Der Zug erfasste sie trotz sofort eingeleiteter Notbremsung.

Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität der Verstorbenen, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Die formelle Identifikation stehe aber noch aus.

Die Passagiere des Zuges blieben unverletzt. Allerdings war die Bahnstrecke während rund drei Stunden gesperrt.

