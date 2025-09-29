Pitbull fällt 31-Jährige an – sie verliert beide Arme und Beine

Eine US-Amerikanerin wurde von einem Pitbull schwer verletzt. Symbolbild: sda

Bei einer Velotour im US-Bundesstaat Oklahoma ist die 31-jährige Janelle Scott von einem Pitbull angegriffen und schwer verletzt worden: Ärzte mussten ihr beide Arme und Beine amputieren.

Redaktion blue News Lea Oetiker

Die US-Amerikanerin Janelle Scott ist in ihrer Heimatstadt Okmulgee im US-Bundesstaat Oklahoma von einem Pitbull schwer verletzt worden. Die Frau war im September gemeinsam mit ihrem Freund mit dem Velo unterwegs, als der Hund sie unvermittelt angegriffen hat, wie der Sender Fox23 berichtete.

Scott wurde vom Rad gerissen und mehrfach gebissen. Als ihr Begleiter eingreifen wollte, ging das Tier auch auf ihn los. In der Folge erschoss der Mann den Pitbull in Notwehr. Wenig später tauchte ein zweiter Hund auf, der nach Angaben der Polizei jedoch nicht in die Attacke verwickelt war.

Die beiden Tiere gehören einem derzeit inhaftierten Mann. Laut den Ermittlungen sollten Bekannte des Besitzers die Pitbulls betreuen. Sie lebten in einem nahe gelegenen Wohnwagen.

Der wurde am Tag des Angriffs offenbar aufgebrochen. Dadurch könnten die Hunde frei auf das Gelände gelangt sein. Scotts Mutter erklärte gegenüber Fox23, ihre Tochter habe die Tiere gekannt.

Arme und Beine amputiert

Scott erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen und wurde ins Spital eingeliefert. Ihr rechter Arm war so stark zerbissen, dass er nur noch von Sehnen zusammengehalten wurde, wie ihre Mutter schilderte.

Einige Tage später stellte sich heraus, dass die Schäden gravierender waren als zunächst angenommen: Am 19. September mussten Ärztinnen und Ärzte beiden Armen und Beinen amputieren. Die 31-Jährige liegt weiterhin im Spital.

Nach Angaben der behandelnden Ärzte besteht das Risiko, dass auch weitere Gliedmassen entfernt werden müssen. Um die hohen Behandlungskosten zu decken, hat eine Cousine der Verletzten eine Spendenkampagne gestartet. Bislang kamen mehr als 24'600 Dollar – rund 19'600 Franken – zusammen.