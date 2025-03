Eine US-Mutter machte einen Ausflug zum Haus ihres verstorbenen Vaters, wo sie von Erinnerungen überwältigt wurde. Die Hollywoodschaukel berührte sie sehr, die sie schliesslich dem neuen Besitzer abkaufen konnte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Erica Monaghan entdeckte bei einem Besuch des Haus ihres verstorbenen Vaters seine alte Hollywoodschaukel, mit der sie viel Erinnerungen verbindet.

Ihr Mann ermutigte sie, einen Zettel für die neuen Hausbesitzer zu hinterlassen.

Diese stimmten zu, die Schaukel abzugeben, da sie für Monaghan eine grössere Bedeutung hatte.

Das Video ihrer bewegenden Geschichte ging viral, berührte viele Menschen in den sozialen Medien und führte zu zahlreichen emotionalen Reaktionen. Mehr anzeigen

Gibt es in deinen Erinnerungen auch einen oder vielleicht gleich mehrere Orte, die dir immer besonders viel bedeutet haben? Für Erica Monaghan (38) war das die Hollywoodschaukel auf der Veranda des Hauses ihres Vaters.

Seit seinem Tod vor fast zehn Jahren war Monaghan nicht mehr auf dem Anwesen in Prescott im US-Bundesstaat Arizona gewesen, wie sie dem «People»-Magazin erzählt. Monaghans Vater starb im Alter von 59 Jahren an Krebs. Weil sie zusammen mit ihrem Mann Elliot im Rahmen eines Wochenendtrips gerade in der Nähe war, wollte sie ihm das Haus kurzerhand zeigen.

Als sie dort in die Auffahrt einbogen, wurde die Frau sofort von unzähligen Erinnerungen überschwemmt. «Als ich sah, dass sie die Schaukel noch hatten, erinnerte ich mich an meine Kinder auf dieser Schaukel, an mich auf dieser Schaukel, an meine Nichten und Neffen auf dieser Schaukel, an meine Mutter und meinen Vater auf dieser Schaukel – an alles. Es hat wirklich viele Erinnerungen wachgerufen», so Monaghan zu «People».

Zu ihrem Mann habe sie gesagt, sie könne kaum fassen, dass es diese Hollywoodschaukel noch gibt.

«Wir müssen diese Bank bekommen»

Für ihren Mann war dann sofort klar: Dieses Erinnerungsstück muss mit nach Hause. Er klingelte, doch niemand öffnete. «Ich wusste nicht, was er vorhatte. Als er zurückkam, sagte er: ‹Verdammt, ich wollte fragen, ob wir die Bank von ihnen kaufen können›», erinnert sich die 38-Jährige.

Als sie schon aufgeben und gehen wollte, erwiderte ihr Mann: «Nein, schreib einen Zettel. Mach was. Wir müssen diese Bank bekommen.»

Gesagt, getan. Monaghan liess eine Nachricht an der Tür zurück und die neuen Besitzer des Hauses meldeten sich kurze Zeit später. «Er dachte, ich wolle sein Haus kaufen», verrät die mehrfache Mutter «People». Nach einem Gespräch habe er schliesslich verstanden, dass es lediglich um die Bank ging. Und er habe gesagt: «Oh, ja, sie bedeutet dir so viel mehr als uns. Ersetze einfach die Bank und du kannst sie haben.»

Video von Erica Monaghan geht viral

Mittlerweile hängt die Hollywoodschaukel hinter dem Haus der Familie Monaghan. Das Video zu ihrer Geschichte hat die Frau auf Instagram und TikTok geteilt, wo es von unzähligen Menschen angeschaut und kommentiert wurde.

Eine Followerin schreibt: «Warum musst du mich zum Weinen bringen! Ich liebe das ❤️» Viele andere User*innen fragen nach einem Update und wollen wissen, wie sich die Schaukel in ihrem neuen Daheim macht.

Mehr Videos aus dem Ressort