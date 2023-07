Frau rastet beim Buchen von Luxusreise aus und verletzt fünf Polizisten

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei aus Österreich. (Archivbild) Keystone

Eine mutmassliche Betrügerin ist beim Buchen einer Luxusreise in einem Wiener Reisebüro ausgerastet und hat danach fünf Polizisten leicht verletzt. Diese überwältigten die Frau schliesslich, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Eine 29-Jährige hat nach Polizeiangaben am Freitag versucht, in einem Reisebüro in Wien die Bezahlung von Flugtickets auf die spanische Insel Ibiza im Mittelmeer vorzutäuschen. Danach flüchtete sie mit den Tickets und rannte aus dem Geschäft. Die Angestellte alarmierte daraufhin die Polizei, die es mit der rabiaten Frau aufnahm.

Über 23'000 Franken hätte die Reise auf die Insel gekostet. Als Anzahlung sollte die Frau an Ort und Stelle etwas über 400 Euro leisten. Zwar hielt die 29-Jährige laut Polizei ihre Bankkarte an das Lesegerät, sie habe aber wohl bewusst keinen Pin-Code eingegeben. Die Zahlung wurde nicht durchgeführt.

Als sie mit den Vorwürfen konfrontiert wurde, zeigte sich die Frau gegenüber den Polizisten zunehmend aggressiver und versuchte zu flüchten. Das konnten die Beamten zwar verhindern, die mutmassliche Betrügerin attackierte daraufhin die Einsatzkräfte aber schreiend mit Schlägen und versuchte diese zu kratzen. Dabei verletzte sie fünf Polizisten leicht. Sie wurde schliesslich überwältigt und festgenommen.

sda/tgab