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Millionen begeistert Kranker Hund am Strassenrand verändert plötzlich ein Leben

Carsten Dörges

27.5.2026

Crystal Floyd aus Saint George in den USA rettet diesen Hundewelpen.
Crystal Floyd aus Saint George in den USA rettet diesen Hundewelpen.
Bild: Screenshot TikTok

Crystal Floyd aus den USA entdeckt am Strassenrand eine ausgesetzte Französische Bulldogge. Obwohl der Hund erkrankt ist, zögert sie keinen Moment, zu handeln.

Redaktion blue News

27.05.2026, 17:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Frau in den USA entdeckt am Strassenrand einen herumirrenden und verängstigten Hundewelpen.
  • Sie kümmert sich um das Tier und merkt, dass der Hund an einer Krankheit leidet. 
  • Trotz aller Probleme nimmt sie die Französische Bulldogge auf und sorgt damit in den sozialen Medien für riesige Unterstützung.
Mehr anzeigen

Eigentlich war es eine normale Autofahrt für Crystal Floyd aus Saint George, South Carolina. Das änderte sich jedoch schnell, denn plötzlich entdeckte sie am Strassenrand einen herumirrenden Hundewelpen. Floyd zögerte keinen Moment, hielt sofort an und sah, dass die Französische Bulldogge schmutzig und völlig verängstigt war.

Wie «Newsweek» schreibt, versuchte Floyd den Besitzer des kleinen Hundes ausfindig zu machen, doch niemand in der Umgebung kannte den Hund. Die Bulldoge war also nicht weggelaufen, sondern wurde wohl ausgesetzt, wahrscheinlich aus Gesundheitsgründen. Das wurde Floyd klar, als sie mit dem Findling beim Tierarzt war, um herauszufinden, ob er einen Mikrochip hatte.

Krankheit diagnostiziert

«Bei Indy wurde eine Welpenstreptokokkeninfektion diagnostiziert, eine Autoimmunerkrankung, die Welpen mit der richtigen Behandlung in der Regel überwinden», sagte Floyd. Die Erkrankung führt zu einer plötzlichen Schwellung im Gesicht und an der Schnauze, gefolgt von kleinen Beulen und Pusteln.

Die Pusteln können aufbrechen und verkrusten, woraufhin bleibende Narben entstehen können. Diese Narben sind jedoch lediglich kosmetischer Natur und beeinträchtigen die Lebensqualität des Hundes nicht, erklärten Tierärzte.

Wohin mit dem Hund?

Jetzt gab es für Floyd ein grosses Problem: Wohin mit dem Hund? Bei ihr zu Hause gab es bereits zwei Hunde, drei Katzen und sechs Hühner. Doch Indy, wie Floyd den Hund nannte, machte ihr die Entscheidung einfach: «Er versteht sich gut mit allen anderen Tieren und legt sich abends in seine Hundehütte, ohne einen Mucks von sich zu geben.»

Also gehörte Indy ab diesem Zeitpunkt zur Familie und konnte seine Krankheit in Ruhe auskurieren. Die Videos dieser Hunderettung von Crystal Floyd sorgen in den sozialen Medien für Millionen von Aufrufen – und zeigen einen völlig entspannten Indy.

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