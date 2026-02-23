  1. Privatkunden
Versuchte Tötung Frau sticht in Basel auf Mann mit Baby im Arm ein

23.2.2026

23.2.2026

Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft sucht nach dem Angriff in Basel Zeugen. (Themenbild)
Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft sucht nach dem Angriff in Basel Zeugen. (Themenbild)
Bild: Keystone/Georgios Kefalas

Am Sonntag hat eine Frau in Basel einen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Mann war mit einem Säugling unterwegs – dieses blieb unverletzt.

SDA/Redaktion blue News

23.02.2026, 05:28

23.02.2026, 05:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Frau hat in Basel am Sonntag einen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt.
  • Der Mann war mit einem Baby im Arm in der Gundeldingerstrasse im Süden der Stadt unterwegs.
  • Der Mann wurde ins Spital gebracht.
  • Das Baby wurde nicht verletzt.
  • Die Frau wurde festgenommen.
Mehr anzeigen

Eine 51-jährige Frau hat in Basel am Sonntag einen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Polizei nahm die mutmassliche Täterin fest und brachte den Mann ins Spital. Die Tat ereignete sich um circa 13 Uhr in der Gundeldingerstrasse, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilte. Die Strasse befindet sich im Quartier Gundeldingen im Süden der Stadt. Der Mann sei mit einem zwei Monate alten Baby unterwegs gewesen. Dieses sei unverletzt geblieben.

Laut Communiqué näherte sich die Beschuldigte dem Mann und stach unvermittelt auf ihn ein. Mehrere Personen eilten dem Mann daraufhin zu Hilfe und hielten die Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft sucht Zeugen.

