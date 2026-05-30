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Kollision mit Lastwagen Frau stirbt bei Auffahrunfall auf A2 bei Ambri TI

SDA

30.5.2026 - 20:34

Zwei Beamte der Kantonspolizei Tessin im Einsatz. (Symbolbild) 
Zwei Beamte der Kantonspolizei Tessin im Einsatz. (Symbolbild) 
KEYSTONE/Samuel Golay

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A2 bei Ambri TI ist am Samstag eine 37-jährige Frau ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden bei der Kollision mit einem Lastwagen schwer verletzt.

Keystone-SDA

30.05.2026, 20:34

Der Unfall ereignete sich kurz nach 12.00 Uhr auf der A2 in nördlicher Richtung, wie die Tessiner Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Eine 35-jährige italienische Autofahrerin prallte aus noch ungeklärten Gründen auf ein langsam fahrendes Schwerfahrzeug.

Eine 37-jährige Schweizerin, die auf dem Rücksitz sass, verstarb noch an der Unfallstelle. Die Lenkerin, eine im Mendrisiotto wohnhafte Italienerin, und ein 28-jähriger Mitfahrer aus Italien erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden ins Spital gebracht.

Der betroffene Autobahnabschnitt wurde vorübergehend für die Rettungsarbeiten und technischen Ermittlungen gesperrt.

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