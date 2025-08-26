  1. Privatkunden
Blut an der Eingangstür Frau stirbt in Wohnung in Neuhausen am Rheinfall – Mann schwer verletzt

SDA

26.8.2025 - 18:04

Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb die Frau in der Wohnung.
sda (Symbolbild)

In Neuhausen am Rheinfall im Kanton Schaffhausen hat die Polizei eine schwerverletzte Frau und einen schwerverletzten Mann gefunden. Die Frau verstarb noch vor Ort. Die Hintergründe sind unklar.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einer Parterrewohnung in Neuhausen am Rheinfall SH hat die Polizei eine schwerverletzte Frau und ein schwerverletzten Mann gefunden.
  • Die Frau verstarb trotz sofortiger Reanimationsversuche noch in der Wohnung.
  • Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen und die Schaffhauser Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.
Mehr anzeigen

Am Dienstagnachmittag wurden in einer Parterrewohnung in Neuhausen am Rheinfall SH eine schwerverletzte Frau und ein schwerverletzter Mann gefunden. Die Frau verstarb noch vor Ort, wie die Schaffhauser Polizei am Dienstag in einem Communiqué mitteilte.

Die Schaffhauser Polizei erhielt laut Mitteilung kurz vor 15.00 Uhr die Meldung, dass Blut an der Eingangstüre einer Parterrewohnung an der Neusatzstrasse in Neuhausen am Rheinfall klebe. Rettungskräfte, die sofort ausrückten, fanden in der Wohnung eine 47-jährige Frau und einen 51-jährigen Mann schwer verletzt vor.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb die Frau in der Wohnung. Der Mann wurde laut Communiqué mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen und die Schaffhauser Polizei haben die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen, hiess es.

Ein Sprecher der Kantonspolizei erkläarte gegenüber «BRK News», es sei noch unklar, in welchem Verhältnis die beiden Personen standen. Zur Art der Verletzungen macht die Polizei aktuell noch keine Angaben. Für die Bevölkerung bestand demnach wohl keine Gefahr.

