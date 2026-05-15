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Tödlicher Unfall auf der A1 Frau stirbt nach Kollision auf dem Pannenstreifen

Oliver Kohlmaier

15.5.2026

Ein Lastwagen prallte auf dem Pannenstreifen in Fahrrichtung Zürich in einen Toyota Yaris. 
Ein Lastwagen prallte auf dem Pannenstreifen in Fahrrichtung Zürich in einen Toyota Yaris. 
Kantonspolizei Aargau

Tödliche Auffahrkollision auf der A1: Ein Lastwagen krachte am Freitagmorgen auf dem Pannenstreifen in ein stehendes Fahrzeug. Die Lenkerin verstarb noch auf der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Redaktion blue News

15.05.2026, 18:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf der A1 bei Oftringen ist ein Lastwagen auf dem Pannenstreifen mit einem stehenden Fahrzeug kollidiert.
  • Die 62-jährige Lenkerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 57-jährige Lastwagenchauffeur blieb unverletzt.
  • Die Polizei ermittelt den Unfallhergang und sucht nach Augenzeugen.
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Auf dem Pannenstreifen der A1 ist am Freitagmorgen ein Lastwagen in ein stehendes Fahrzeug gekracht. Dabei erlag die 62-jährige Lenkerin noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Demnach ereignete sich die Auffahrkollision in Fahrtrichtung Zürich auf dem Gemeindegebiet von Oftringen. Eine Fahrzeuglenkerin musste aus noch unbekannten Gründen mit ihrem Toyota Yaris auf dem Pannenstreifen anhalten. Aus ebenfalls noch ungeklärten Gründen prallte schliesslich ein Lastwagen ins Heck des stehenden Fahrzeugs. Der 57-jährige Lastwagenchauffeur blieb unverletzt.

Um den Unfallhergang zu ermitteln, sucht die Kantonspolizei Aargau nun nach Augenzeugen. Personen, «die zum Unfallzeitpunkt oder kurz davor an der Unfallstelle vorbeigefahren sind», werden gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim zu melden (Telefon 062 886 88 88 oder per E-Mail an mobilepolizei@kapo.ag.ch).

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