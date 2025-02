Die Kantonspolizei in Solothurn ermittelt in einem Todesfall. Symbolbild: KEYSTONE

Eine Frau ist am 7. Februar in Schönenwerd SO tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus.

Keystone-SDA, dagr, sda SDA

Eine Frau ist am gestrigen Freitag in Schönenwerd SO tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Die Kantonspolizei Solothurn geht von einem Gewaltdelikt aus, wie sie heute mitteilte. Ein Tatverdächtiger befindet sich in Haft.

Die Polizei wurde am Freitagmittag über eine tote Frau in einer Wohnung informiert. Aufgrund der angetroffenen Situation stehe ein Gewaltdelikt im Vordergrund, schrieb die Polizei in einer Mitteilung.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen konnten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn einen Tatverdächtigen anhalten, wie es weiter hiess. Die näheren Umstände, der Tathergang sowie die Todesursache seien Gegenstand weiterer Abklärungen.