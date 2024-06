Im Handgepäck einer Frau haben Flughafenmitarbeiter eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht. imago images/Cavan Images

Überraschung für das Personal an der Sicherheitskontrolle am Flughafen Melbourne: Im Handgepäck einer Frau entdecken sie ein menschliches Herz in einem Plastikbeutel. Das steckt dahinter.

Gabriela Beck

Es ist eine Erinnerung an eine gefährliche Operation, die Jessica Manning vor einigen Jahren gut überstanden hat, und deshalb wollte sie es auch bei ihrem Umzug von Neuseeland nach Australien dabeihaben: ihr altes Herz.

Eingeschweisst in einen Plastikbeutel nahm sie es deshalb im Handgepäck mit auf den Flug nach Melbourne. Dort staunten die Sicherheitskräfte an der Gepäckkontrolle nicht schlecht – und prüften ausführlich, ob von dem Organ eine Gesundheitsgefahr ausgehen könnte.

«Ich habe etwa eine Stunde lang versucht, dieses verdammte Herz nach Australien zu bekommen. Aber jetzt habe ich es und es ist sicher in meinem Kleiderschrank», erzählt Manning dem «New Zealand Herald».

Schon als Kind war die 30-Jährige dreimal am offenen Herzen operiert worden. 2016 sagten ihr die Ärzte, sie würde noch maximal zwei Jahre leben, wenn sich kein Spender finden liesse. Nach 16 bangen Monaten bekam Manning eine Herztransplantation.

Ihr altes Herz spendete sie an die Forschung, doch die Wissenschaftler sendeten ihr das Organ zurück. Manning entschied, ihr Herz zu behalten.