Frau überheizt Kachelofen und setzt Haus in Brand

70 Feuerwehrleute löschen im April einen Brand in einem Wohnhaus in Grabs. Verursacht hat ihn eine Frau, die einen Kachelofen überheizt hat. Kantonspolizei St. Gallen

Eine Frau überheizt einen Kachelofen in Grabs SG und setzt damit ein Wohnhaus in Brand. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen spricht sie der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst schuldig.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau überheizt in Grabs im St. Galler Rheintal einen Kachelofen, weil sie vor dem Umzug Holz loswerden will.

Die Ofenanlage wird so heiss, dass sich Holzbalken entzünden und schliesslich ein Brand ausbricht. Die Feuerwehr löscht das Feuer, mehrere Wohnungen sind vorübergehend unbewohnbar.

Die Staatsanwaltschaft verurteilt die Frau wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst. Mehr anzeigen

Als am 28. April 2025 die Feuerwehr zu einem Wohnhaus in Grabs SG ausrückte, war noch nicht klar, wie es zum Feuer gekommen war. Die Bilanz damals: Ein 47-Jähriger musste mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital, mehrere Wohnungen konnten nicht mehr bewohnt werden und 70 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Der Brand sei im Wohnzimmer ausgebrochen, sagte die Feuerwehr damals laut «Werdenberger Obertoggenburger». Dort befindet sich ein Kachelofen. Mehr war zu jenem Zeitpunkt über die Ursache nicht bekannt, wie die Kantonspolizei St. Gallen meldete.

Was das Feuer ausgelöst hat, fanden die Brandermittler in der Folge heraus. Teile im Brandschutt hatten wichtige Hinweise geliefert, wie «20 Minuten» berichtet. Metallteile seien so verformt gewesen, dass von Temperaturen von 1200 bis 1300 Grad auszugehen sei. Normal wären im Bereich des Kachelofens 100 bis 200 Grad.

Massiv Holz verfeuert, weil Umzug bevorsteht

Tatsächlich hatte die Bewohnerin des Hauses im grossen Stil Holz im Kachelofen verbrannt. Dies, weil ihr Mann besonders viel eingekauft habe und sie in Kürze umziehen wollten.

Die Konsequenz: Der Ofen sei über längere Zeit massiv befeuert worden, zitiert «20 Minuten» die Brandermittler.

Die extremen Temperaturen im Ofen und dem Abzug führten schliesslich zur Entflammung der an den Kamin angrenzenden Holzbalken. Das brauchte seine Zeit. Der Brand brach erst am Tag nach der grosszügigen Holzverfeuerung aus. Vom Wohnzimmer breitete er sich bis unters Dach aus.

Die Frau hat sich damit der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst schuldig gemacht, wie die Staatsanwaltschaft St. Gallen entschieden hat. Zudem hat sie damit gegen das Umweltschutzgesetz verstossen: Das übermässige Verbrennen von Holz gilt als «widerrechtliches Verbrennen von Abfällen ausserhalb von Anlagen», wie «20 Minuten» aus dem Strafbefehl zitiert.

Der Frau auferlegt die Staatsanwaltschaft eine bedingte Geldstrafe von 1500 Franken (30 Tagessätze), eine Busse von 500 Franken sowie die Übernahme der Verfahrenskosten von 1715 Franken.

Der Sachschaden am Wohnhaus beträgt mehrere hunderttausend Franken.

Mehr Videos aus dem Ressort