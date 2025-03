Frau und Kind in Emmenbrücke LU tot aufgefunden

Im Zusammenhang mit einem mutmasslichen Tötungsdelikt in Emmenbrücke LU nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. sda (Archivbild)

In Emmebbrücke LU sind am Samstagvormittag eine Frau und ein Kind tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Emmenbrücke im Kanton Luzern hat die Polizei eine Frau und ein Kind tot aufgefunden.

Ein Mann ist im Zusammenhang mit dem mutmasslichen Tötungsdelikt festgenommen worden.

Im Einsatz sind Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin und des Forensischen Institutes Zürich. Mehr anzeigen

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

«Am Samstagmorgen hat die Polizei in einer Wohnung in Emmenbrücke die Leichen einer Frau und eines Kindes aufgefunden», heisst es in einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei. Demnach gehen die Strafuntersuchungsbehörden aktuell von einem Tötungsdelikt aus. Ein tatverdächtiger Mann sei in Zusammenhang mit dem mutmasslichen Tötungsdelikt festgenommen worden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wie es weiter heisst, habe die Luzerner Polizei die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Demnach wurden Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin und des Forensischen Institutes Zürich aufgeboten. Aufgrund der laufenden Untersuchung können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.

Laut einem Polizeisprecher ist noch nicht bekannt, wie die Personen miteinander in Verbindung standen. Auch seien die beiden Toten noch nicht identifiziert.

Ein Anwohner gab gegenüber «20 Minuten» an, am Morgen gegen 9.30 Uhr seien drei zivile Fahrzeuge vor dem Mehrfamilienhaus vorgefahren und fünf Männer ausgestiegen. «Sie riefen zu mir hoch und gaben sich als Polizei zu erkennen und baten um Einlass, um eine Personenkontrolle durchzuführen», so der Anwohner. Die Polizei habe erklärt, es habe eine «unklare Meldung» bei der Notrufzentrale gegeben. Einer der Polizisten sei kurz darauf zurück zum Fahrzeug gerannt und mit einem Defibrillator zurückgekehrt.

Schliesslich sei das Gebäude abgesperrt worden, die Spurensicherung im Einsatz. Die Anwohner seien gebeten worden, nichts zu berühren.