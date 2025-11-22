An diesen Fauxpas wird sich eine Katzenbesitzerin in Bayern bestimmt noch eine Weile erinnern. Ihr vierbeiniges Haustier hat sich in ihr Postpaket gesetzt und ist eingeschlafen. Die Besitzerin hat das nicht bemerkt und hat das Päckli – samt schlafender Katze per Post verschickt.
Eine aufmerksame Bäckerei-Angestellte hörte bei der Paketannahme in Nursingen bei Ulm in Bayern ein leises Miauen aus dem verschlossenen Postpack. Glück im Unglück: Sie kannte die Tierlibesitzerin und informierte diese gleich. Allerdings musste die Polizei ebenfalls ausrücken, das Paket wird durch das Briefgeheimnis geschützt, schreibt «Bild.de».
Beim Öffnen des Pakets stellte die Polizei fest, dass es dem Büsi trotz Abenteuer gut geht. Da die Polizei von einem Versehen ausgeht, wird nicht wegen Tiermisshandlung ermittelt.
Mehr Videos aus dem Ressort
Tierisches Talent am Barren: Diese Katze ist ready für Olympia
Eine olympische Goldmedaille wird es nicht geben, aber diese Katze hätte definitiv eine Auszeichunung verdient. Wie sich das athletische Tier über einen Barren schwingt, siehst du im Video.