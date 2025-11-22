  1. Privatkunden
Kurioser Fauxpas in Bayern Frau verschickt Katze per Post – aus Versehen

Carlotta Henggeler

22.11.2025

In Bayern wurde eine Katze per Paket verschickt. (Symbolbild)
In Bayern wurde eine Katze per Paket verschickt. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte/dpa

Eine Katzenbesitzerin hat ihren Liebling aus Versehen per Postpaket verschickt. Das Tier hatte sich unbemerkt in den Karton gesetzt und war eingeschlafen.

Carlotta Henggeler

22.11.2025, 12:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Bayern wurde eine Katze versehentlich per Post verschickt, nachdem sie sich unbemerkt in einem Paket versteckt und dort eingeschlafen hatte.
  • Eine Bäckerei-Angestellte entdeckte das Tier durch Miauen beim Paketempfang und informierte die Besitzerin.
  • Die Polizei öffnete das Paket und fand die Katze wohlauf.
Mehr anzeigen

An diesen Fauxpas wird sich eine Katzenbesitzerin in Bayern bestimmt noch eine Weile erinnern. Ihr vierbeiniges Haustier hat sich in ihr Postpaket gesetzt und ist eingeschlafen. Die Besitzerin hat das nicht bemerkt und hat das Päckli – samt schlafender Katze per Post verschickt.

Eine aufmerksame Bäckerei-Angestellte hörte bei der Paketannahme in Nursingen bei Ulm in Bayern ein leises Miauen aus dem verschlossenen Postpack. Glück im Unglück: Sie kannte die Tierlibesitzerin und informierte diese gleich. Allerdings musste die Polizei ebenfalls ausrücken, das Paket wird durch das Briefgeheimnis geschützt, schreibt «Bild.de».

Beim Öffnen des Pakets stellte die Polizei fest, dass es dem Büsi trotz Abenteuer gut geht. Da die Polizei von einem Versehen ausgeht, wird nicht wegen Tiermisshandlung ermittelt.

Mehr Videos aus dem Ressort

Tierisches Talent am Barren: Diese Katze ist ready für Olympia

Tierisches Talent am Barren: Diese Katze ist ready für Olympia

Eine olympische Goldmedaille wird es nicht geben, aber diese Katze hätte definitiv eine Auszeichunung verdient. Wie sich das athletische Tier über einen Barren schwingt, siehst du im Video.

29.07.2024

