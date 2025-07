Frau von Lufthansa-Chef Carsten Spohr in tödlichen Unfall verwickelt

Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG, und seine Frau Vivian beim VIP Empfang des 13. Semperopernballes Dresden im Jahr 2018. Archivbild: IMAGO/Andreas Weihs

Die Ehefrau von Lufthansa-Chef Carsten Spohr war auf Sardinien in einen Verkehrsunfall verwickelt. Berichten zufolge hat Vivian Spohr eine junge Frau überfahren, die noch am Unfallort starb.

twfl Wilhelm Flemmer

Vivian Spohr, die Ehefrau von Lufthansa-Chef Carsten Spohr, ist in Italien an einem tödlichen Verkehrsunfall beteiligt gewesen. Wie die Zeitung «Corriere Della Sera» meldet, überfuhr die 51-Jährige am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf Sardinien eine Fussgängerin. Die 24-Jährige erlag demnach noch am Unfallort ihren schweren Kopfverletzungen.

Laut der Zeitung fand der Unfall an einem Fussgängerüberweg in Porto Cervo im Norden Sardiniens statt. Demnach soll das Unfallopfer das Fahrzeug bemerkt und auf sich aufmerksam gemacht haben. Spohr sei nach dem Zusammenstoss noch einige Meter weitergefahren, bis ein Augenzeuge sie auf das Geschehen aufmerksam gemacht habe.

Spohr soll kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben, nachdem man ihr die Situation geschildert hatte, heisst es weiter. Ein Alkoholtest sei negativ ausgefallen. Die Polizei ermittle, ob sie während des Unfalls telefonierte. Eine Obduktion soll kommende Woche stattfinden.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Laut Berichten handelt es sich bei dem Unfallopfer um die Tochter eines bekannten Gewerkschafters der Region. Carsten Spohr soll sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Fahrzeug befunden haben.

Ein Anwalt der Spohrs bestätigte der «Bild»-Zeitung den Unfall. «Die genauen Umstände werden nun untersucht. Die Familie Spohr hat den Angehörigen des Opfers ihr tiefes Mitgefühl ausgesprochen», heisst es in der Mitteilung.

Laut «Corriere Della Sera» hat Vivian Spohr Italien verlassen, bevor die Anklage formell erhoben wurde. Sie sei rechtlich nicht verpflichtet gewesen, im Land zu bleiben. Die Staatsanwaltschaft der Stadt Tempio habe die Ermittlungen aufgenommen. Vertreten werde Spohr durch einen Anwalt auf Sardinien.