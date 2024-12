Rettungsarbeiter suchten am Mittwoch weiter nach der Frau. Bild: Keystone/AP Photo/Gene J. Puskar

Einsatzkräfte haben die Hoffnung aufgegeben, eine mutmasslich in ein Sinkloch gefallene Frau im US-Staat Pennsylvania noch lebend zu retten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 64 Jahre alte Frau ist im US-Bundesstaat Pennsylvania vermutlich von einem Sinkloch verschlungen worden.

Einsatzkräfte haben am Mittwoch die Hoffnung aufgegeben, die Frau noch lebend zu retten.

Angehörige hatten in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) die Polizei alarmiert, als die Frau von der abendlichen Suche nach ihrer Katze nicht zurückgekehrt war. Mehr anzeigen

«Wir haben keine Anzeichen für irgendeine Form von Leben oder irgendetwas gefunden», sagte Polizeisprecher Steven Limani am Mittwoch. Nach zwei Tagen handle sich bei der Suchaktion nun um eine Bergungsaktion, teilte er mit.

Angehörige hatten in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) die Polizei alarmiert, als die Frau von der abendlichen Suche nach ihrer Katze nicht zurückgekehrt war. Die Polizei teilte mit, dass sie das Auto der Frau in der Nähe eines Restaurants gefunden habe. Ihre fünfjährige Enkelin sei noch in dem Auto gewesen. Dort war sie laut Limani eingenickt. Ihre Grossmutter sei nicht mehr zurückgekommen. Was mit der entlaufenen Katze passierte, blieb ebenfalls unklar.

Das Sinkloch war von Jägern und Restaurantangestellten, die sich in der Gegend aufhielten, nicht entdeckt worden. Deshalb gingen die Einsatzkräfte von einem neuen Erdloch aus. Sie durchsuchten das Loch mit einer Kamera. Aufnahmen zeigten etwa neun Meter unter der Erdoberfläche etwas, das wie ein Schuh aussah, wie Limani sagte. Die Suche erwies sich den Rettungskräften zufolge als schwierig, weil der Zustand der betroffenen alten Kohlemine für sie ein Problem darstellte. Die Polizei erklärte, dass Sinklöcher in diesem Gebiet aufgrund von Senkungen durch den Kohlebergbau auftreten.

