«Zollhammer» auf Platz 2 «Frauen-Nati» ist das Wort des Jahres

SDA

2.12.2025 - 06:00

Diesen Sommer hat sie Stadien gefüllt und unseren Sprachgebrauch geprägt: Die Frauen-Nati. (Archivbild)
Diesen Sommer hat sie Stadien gefüllt und unseren Sprachgebrauch geprägt: Die Frauen-Nati. (Archivbild)
Bild: Keystone

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften hat den Begriff «Frauen-Nati» zum Deutschschweizer Wort des Jahres 2025 gekürt. 

Keystone-SDA

02.12.2025, 06:00

02.12.2025, 06:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Frauen-Nati» ist das Deutschschweizer Wort des Jahres 2025.
  • Der Zollstreit mit US-Präsident Trump macht sich auch im Ranking bemerkbar: den zweiten Platz belegt der «Zollhammer» – und auf den dritten Platz schafft es das «Chlorhuhn».
  • Das gab die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) am Dienstag bekannt.
Mehr anzeigen

Den zweiten Platz belegt der «Zollhammer» und auf den dritten Platz schafft es das «Chlorhuhn». Sprachwissenschaftler*innen haben diese Begriffe auf Grundlage einer Textdatensammlung ausgewählt, wie die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Die auserkorenen Wörter wurden demnach dieses Jahr deutlich häufiger verwendet als zuvor, sind neu oder haben eine neue Bedeutung erhalten.

So wie die «Frauen-Nati», die diesen Sommer im Rahmen der Fussball-Europameisterschaft in der Schweiz gross in den Schlagzeilen war. Der «Zollhammer» bezieht sich auf den ursprünglich von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzoll von 39 Prozent, der aber inzwischen zur 15-Prozent-Keule geschrumpft ist. In die gleiche Themenkategorie fällt das «Chlorhuhn», das im Rahmen des neuen Abkommens zollfrei importiert werden soll.

«Divers» auf Platz 2. «Unterschriften-Bschiss» ist das Wort des Jahres

«Divers» auf Platz 2«Unterschriften-Bschiss» ist das Wort des Jahres

Auch «Génocide», «Dazi» und «IA» machen Rennen

In der Romandie wiederum machte das Wort «Génocide» – Völkermord – das Rennen, wie es weiter hiess. In der italienischsprachigen Schweiz gewann der Begriff «Dazi» – Zölle – und im Rätoromanisch sprechenden Landesteil landete «IA» – die Abkürzung für künstliche Intelligenz – auf dem ersten Platz.

Die Schweizerinnen bereiten sich auf das Viertelfinale gegen Spanien vor

Die Schweizerinnen bereiten sich auf das Viertelfinale gegen Spanien vor

Nach einem Ruhetag nehmen die Schweizer Spielerinnen am Sonntag in Bern vor heimischem Publikum das Training wieder auf. Riola Xhemaili und Svenja Fölmli konzentrieren sich bereits auf ihr Viertelfinale gegen Spanien, den grossen Favoriten des Turniers.

13.07.2025

