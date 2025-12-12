Mit einer Fluchtfahrt vor einer Aargauer Polizeipatrouille hat sich ein Baselbieter eine Freiheitsstrafe von drei Jahren eingebrockt. Das Bundesgericht hat seine Beschwerde abgewiesen. Ein Jahr muss der heute 27-Jährige verbüssen. Der Rest wurde bedingt ausgesprochen.
Die zudem verhängte Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 80 Franken wurde gerade noch knapp bedingt ausgesprochen, wie aus einem am Freitag publizierten Urteil des Bundesgerichts hervorgeht. Der Mann wurde für die qualifiziert grobe Verletzung von Verkehrsregeln, wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand, Hinderung einer Amtshandlung und qualifizierter Sachbeschädigung bestraft.
Das Bundesgericht hat alle Rügen des jungen Mannes abgewiesen und den Entscheid des Aargauer Obergerichts bestätigt. Unter anderem kritisierte er die Höhe der Strafe. Diese hat die Vorinstanz gemäss dem höchsten Schweizer Gericht jedoch korrekt bemessen. Keinen Anlass zur Kritik gibt auch der Widerruf einer bedingt ausgesprochenen Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu 60 Franken aus dem Jahr 2021.
Fünf rote Ampeln überfahren
Einer Polizeipatrouille fiel im August 2022 in den frühen Morgenstunden auf der Autobahn A1 ein Autolenker wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Die Polizei überholte, setzte sich vor ihn und schaltete das Leuchtsignal «Polizei – Bitte folgen» ein. Das tat der junge Mann, bis die Polizei auf eine Rastplatz-Ausfahrt einspurte. In dem Moment drückte der damals 24-Jährige aufs Gas und lieferte sich eine rund zehnminütige Verfolgungsjagd, die schliesslich am Bahnhof Buchs im Kanton Zürich endete.
In der dortigen Sackgasse wollte der Verurteilte am Polizeiauto vorbeifahren und rammte es. So konnte doch noch der zu hohe Blutalkoholwert des Junglenkers festgestellt werden. Während der Verfolgungsjagd war der Flüchtige nicht nur zu schnell unterwegs. Er machte mehrere verbotene Manöver und überfuhr fünf auf Rot stehende Ampeln.
Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme
Genf, 08.12.2025: Jodeln als Weltkulturerbe: Die Schweizer Tradition soll nun von der Unesco geadelt werden, mit einer Anerkennung als Kulturerbe der Menschheit. Darüber berät ein Ausschuss der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur bei einer Sitzung in Neu-Delhi. Die Entscheidung fällt bis zum 13. Dezember.
Der Eintrag in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes soll die Wertschätzung für das Jodeln stärken, heisst es vom Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik, des Roothuus Gonten.
Dabei gibt es auch keine Nachwuchsprobleme. Allein im Eidgenössischen Jodlerverband sind rund 12.000 Aktive und es gibt viele freie Jodlergruppen. Jodeln soll auf Hirten zurückgehen, die sich einst zwischen weit entfernten Bergweiden so verständigt haben sollen.
11.12.2025
Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne
Washington, 08.12.2025: Donald Trump will auf die Bühne: Der US-Präsident legt in der grössten Kultureinrichtung Washingtons einen ungewöhnlichen Auftritt hin. Anstatt als Zuschauer in der Loge ist er im Kennedy Center als Moderator auf der Bühne zu sehen.
Dort werden am Sonntagabend Hollywoodstar Sylvester Stallone, die Rockband Kiss, die Sängerin Gloria Gaynor, der Country-Musiker George Strait und Musical-Schauspieler Michael Crawford für ihre künstlerischen Lebenswerke ausgezeichnet.
Bereits am Vortag verleiht ihnen Trump im Weissen Haus Medaillen. Da kündigt er bereits an, dass er als erster Präsident überhaupt bei der Verleihungsgala im Kennedy Center Gastgeber sein werde. Trump sagt, er moderiere auf Wunsch eines bestimmten Fernsehsenders. Am 23. Dezember wird die Gala vom US-Sender CBS ausgestrahlt.
09.12.2025
Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»
München, 02.12.2025: Thomas Gottschalk hat Krebs. Das enthüllt der Moderator nach Diskussionen um seine jüngsten Bühnenauftritte in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung.
Darin äussert sich auch seine Frau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen», sagt sie.
Anfang Juli dieses Jahres habe sie geahnt, dass irgendwas nicht mit ihrem Mann stimme: «Thomas wurde zusehends stiller und blasser und musste öfter zur Toilette. So kannte ich ihn nicht.» Sie habe ihm dann einen Termin in einem Münchner Klinikum besorgt.
Die Diagnose: Ein sehr seltener und bösartiger Tumor, der sich aus den Zellen entwickelt und die Blutgefässe auskleidet. Der 75-Jährige musste operiert werden und benötigt Medikamente.
07.12.2025
Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme
Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne
Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»