Freiwillige reinigen Weissenried nach Bergsturz in Blatten VS

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mit Bürsten, Spachteln und viel Geduld Freiwillige reinigen Weissenried nach Bergsturz in Blatten VS

SDA

11.10.2025 - 14:33

Freiwillige reinigen Weissenried nach Bergsturz in Blatten VS - Gallery
Freiwillige reinigen Weissenried nach Bergsturz in Blatten VS - Gallery. Ein Anwohner, Arnold Rubin, entfernt den Schmutz an der Fassade seines Chalets mit einer Bürste.

Ein Anwohner, Arnold Rubin, entfernt den Schmutz an der Fassade seines Chalets mit einer Bürste.

Bild: Keystone

Freiwillige reinigen Weissenried nach Bergsturz in Blatten VS - Gallery. Über 70 Freiwillige sowie Anwohnerinnen und Anwohner reisten am Samstag ins Lötschental, um den Weiler Weissenried zu reinigen.

Über 70 Freiwillige sowie Anwohnerinnen und Anwohner reisten am Samstag ins Lötschental, um den Weiler Weissenried zu reinigen.

Bild: Keystone

Freiwillige reinigen Weissenried nach Bergsturz in Blatten VS - Gallery. Die teils zerbrechlichen Denkmäler müssen sorgfältig und von Hand vom Dreck befreit werden.

Die teils zerbrechlichen Denkmäler müssen sorgfältig und von Hand vom Dreck befreit werden.

Bild: Keystone

Freiwillige reinigen Weissenried nach Bergsturz in Blatten VS - Gallery
Freiwillige reinigen Weissenried nach Bergsturz in Blatten VS - Gallery. Ein Anwohner, Arnold Rubin, entfernt den Schmutz an der Fassade seines Chalets mit einer Bürste.

Ein Anwohner, Arnold Rubin, entfernt den Schmutz an der Fassade seines Chalets mit einer Bürste.

Bild: Keystone

Freiwillige reinigen Weissenried nach Bergsturz in Blatten VS - Gallery. Über 70 Freiwillige sowie Anwohnerinnen und Anwohner reisten am Samstag ins Lötschental, um den Weiler Weissenried zu reinigen.

Über 70 Freiwillige sowie Anwohnerinnen und Anwohner reisten am Samstag ins Lötschental, um den Weiler Weissenried zu reinigen.

Bild: Keystone

Freiwillige reinigen Weissenried nach Bergsturz in Blatten VS - Gallery. Die teils zerbrechlichen Denkmäler müssen sorgfältig und von Hand vom Dreck befreit werden.

Die teils zerbrechlichen Denkmäler müssen sorgfältig und von Hand vom Dreck befreit werden.

Bild: Keystone

Nach dem verheerenden Bergsturz in Blatten VS haben im benachbarten Weiler Weissenried am Samstag über 70 Freiwillige eine Reinigungsaktion durchgeführt. Der Ort mit historischen Gebäuden war aufgrund des Ereignisses von einer gewaltigen Staubwolke erfasst worden.

Keystone-SDA

11.10.2025, 14:33

11.10.2025, 15:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem verheerenden Bergsturz in Blatten VS herrscht grosse Solidarität mit den Betroffenen.
  • Im Weiler Weissenried haben am Samstag über 70 Freiwillige eine Reinigungsaktion durchgeführt.
  • Der Schuttkegel des Bergsturzes kam nur wenige Meter vor Weissenried auf der gegenüberliegenden Talseite zum Stillstand.
Mehr anzeigen

«Es geht darum, dem Weiler neues Leben einzuhauchen, damit die Menschen so schnell wie möglich zurückkehren können», sagt Urs Heimberg, Präsident der Stiftung Blatten und Professor an der Berner Fachhochschule im Bereich Architektur. Ziel sei es, sowohl das kulturelle Erbe als auch das Gemeinschaftsgefühl im Lötschental zu stärken.

Der Schuttkegel des Bergsturzes kam nur wenige Meter vor Weissenried auf der gegenüberliegenden Talseite zum Stillstand. Durch die Druckwelle wurden jedoch alle Fassaden mit Schmutz überzogen, teils wurden sie beschädigt. Die Gebäude, darunter rund 80 historische Bauten, sind im Bundesinventar schützenswerter Ortsbilder von nationaler Bedeutung aufgeführt.

Feinarbeit statt Hochdruck

Die Reinigung war entsprechend heikel: Hochdruckreiniger waren tabu – zu gross wäre die Gefahr, die jahrhundertealten Holzfassaden zu beschädigen. Stattdessen rückten die Helfer mit Bürsten, Spachteln und viel Geduld an. Gereinigt wurden Chalets, Scheunen, eine Kapelle aus dem Jahr 1787 sowie eine Dorfkreuzung und ein Brunnen.

Die Aktion war nicht nur eine kostengünstige Alternative zu professionellen Firmen, sondern auch ein Zeichen gelebter Solidarität. «Jeder hilft, wie er kann», erklärt Heimberg. Da der Kanton Wallis keine Versicherungspflicht gegen Naturgefahren kennt, war es umso wichtiger, auch nicht versicherte Bauten zu schützen.

«Die Aktion bringt auch ein Stück Normalität zurück ins Tal. Es ist wichtig, dass alle sehen: Hier gibt es eine Zukunft», sagt der Stiftungspräsident weiter. Die Stiftung hat seit der Katastrophe im Frühling rund drei Millionen Franken an Spenden erhalten. Damit soll der Auftrag zur Bewahrung und Wiederherstellung der Kulturlandschaft und des Erbes erfüllt werden.

Auf Umwegen zum Ziel

Der Einsatz war auch logistisch anspruchsvoll: Weissenried liegt in einer Sperrzone, die nur mit Genehmigung der Kantonspolizei betreten werden darf. Die meisten Freiwilligen mussten den Ort über Wanderwege erreichen, da Strassen beschädigt oder zerstört sind. Für ältere Helfer wurde eigens eine provisorische Zufahrtsstrasse aus Erde genutzt.

Die von der Stiftung gesammelten Gelder sollen langfristig in den Wiederaufbau und die Pflege des kulturellen Erbes fliessen. Die eigentliche Rekonstruktion des zerstörten Dorfs Blatten bleibt Aufgabe der Behörden.

Eine weitere Reinigungsaktion in Weissenried ist für den 25. Oktober geplant.

Grundstein für das zukünftige Blatten gelegt

Grundstein für das zukünftige Blatten gelegt

Weniger als vier Monate nach dem Abbruch des Birch-Gletschers hat die Gemeinde Blatten den ersten Spatenstich für den Bau eines neuen Dorfes vorgenommen. Der symbolische Akt fand auf den Geröllhalden statt, die die alten Häuser bedecken.

19.09.2025

Mehr zum Thema

News zu Blatten VS. 57 Millionen Franken Hilfe für Blatten – doch ausbezahlt wurde bisher wenig

News zu Blatten VS57 Millionen Franken Hilfe für Blatten – doch ausbezahlt wurde bisher wenig

Gletschersturz im Lötschental. Blatten nach der Katastrophe – wie geht es jetzt weiter?

Gletschersturz im LötschentalBlatten nach der Katastrophe – wie geht es jetzt weiter?

Gletschersturz im Lötschental. Die Bilder aus Blatten gehen um die Welt

Gletschersturz im LötschentalDie Bilder aus Blatten gehen um die Welt

Meistgelesen

Schweden-Fans gehen nach Schweiz-Pleite auf Trainer Tomasson los
«Pilzfluencer» gefährden Wälder – Zürcher Kontrolleure schlagen Alarm
Deutscher stirbt bei Rettung seiner Frau auf Mallorca
Situationships – ein Dating-Phänomen erobert die Gen Z
Freiwillige reinigen Weissenried nach Bergsturz in Blatten VS