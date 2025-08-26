  1. Privatkunden
Auswandern nach Europa Frust über Trump treibt immer mehr US-Amerikaner nach Mallorca

Andreas Fischer

26.8.2025

Alte Fischerhäuser auf Mallorca: Immer mehr US.Amerikaner kaufen sich Immobilien auf der beliebten Fereininsel, um dauerhaft dort zu leben. 
Alte Fischerhäuser auf Mallorca: Immer mehr US.Amerikaner kaufen sich Immobilien auf der beliebten Fereininsel, um dauerhaft dort zu leben. 
IMAGO/Zoonar

Auf der Ferieninsel Mallorca kaufen sich immer mehr US-Amerikaner Immobilien. Sie sind frustriert mit der politischen Situation in der Heimat und wollen Donald Trump dauerhaft entkommen. 

Redaktion blue News

26.08.2025, 14:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Frust über die politischen Verhältnisse in den USA sorgt auf Mallorca für einen Immobilien-Boom.
  • Immer mehr US-Amerikaner zieht es dauerhaft auf die Balearen-Insel.
  • Sie suchen dort Stabilität und Sicherheit, die sie in ihrer Heimat zunehmend vermissen.
Mehr anzeigen

Immer mehr US-Amerikaner zieht es neuerdings nach Mallorca. Die beliebte Ferieninsel entwickelt sich geradewegs zu einem Hotspot für US-Bürger. Ein Grund: der Frust über politische Verhältnisse in der Heimat.

Zwar habe es schon nach der Corona-Pandemie spürbare Zuwächse bei Immobilienkäufen durch US-Amerikaner geben, aber seit Donald Trump zum zweiten Mal ins Weisse Haus eingezogen ist, habe sich der Boom nochmal verstärkt, berichtet die deutschsprachige «Mallorca-Zeitung».

Amerikaner suchen Stabilität und Sicherheit

«Viele wollen einfach nicht mehr in den USA leben», erklärt Brenda Irani, die ursprünglich aus Connecticut stammt. Sie selbst habe bereits vor 13 Jahren eine Finca auf Mallorca gekauft, in der sie seit 2018 dauerhaft lebt. Ihr sei aufgefallen, dass die politische Situation in den USA ein «absolut grosser Faktor» sei, warum immer mehr ihrer Landsleute auf die Balearen-Insel zügeln.

Laut der Immobilienagentur «Berkshire Hathaway HomeServices Nova Mallorca» wächst der, immer noch kleine, US-amerikanische Immobilienmarkt auf der Insel um 150 Prozent – jährlich. Die Käufer aus den USA würden auf Mallorca «grundsätzliche Faktoren wie Sicherheit und Stabilität, Ruhe und Privatsphäre» suchen und finden – was in der Heimat zunehmend schwieriger wird.

Auffällig sei zudem, «dass die Mehrheit derer, die neu auf der Insel ankommen, aus den Blue Zones stammt», wird Vanessa Vandergast, eine US-Amerikanerin, die seit 14 Jahren auf Mallorca lebt, von der «Mallorca Zeitung» zitiert. Das sind die Regionen und, in denen die Menschen vorwiegend für die Demokraten stimmen.

Die US-Auswanderer seien vorwiegend wohlhabend und gut gebildet. «Sie wollen es so authentisch und lokal wie möglich, kaufen handgemachte Produkte, fragen, wo der Fischer seinen Fisch herhat und finden alles amazing», sagt Vandergast.

Bericht: Trump will Militär gegen Kriminalität in Chicago einsetzen

Bericht: Trump will Militär gegen Kriminalität in Chicago einsetzen

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag erklärt, er werde sein hartes Vorgehen gegen die Kriminalität wahrscheinlich von der Hauptstadt Washington auf Chicago ausweiten und damit in einer weiteren von den Demokraten regierten Stadt eingreifen.

24.08.2025

