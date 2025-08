Die Polizei von Lugano musste am Nationalfeiertag fünf Personen verhaften. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Schlägerei am Nationalfeiertag: Ein junger Mann aus Bellinzona wurde in Lugano TI schwer verletzt worden. Fünf Personen wurden festgenommen.

Keystone-SDA, tcar SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einer Auseinandersetzung in Lugano TI ist am Nationalfeiertag ein junger Mann aus Bellinzona schwer verletzt worden.

Zur Schlägerei kam es kurz vor Mitternacht an der Bahnhofsbushaltestelle.

Fünf Personen wurden festgenommen. Mehr anzeigen

Bei einer Auseinandersetzung in Lugano TI ist am Nationalfeiertag ein junger Mann aus Bellinzona schwer verletzt worden. Fünf Personen wurden festgenommen, wie die Tessiner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Zur Schlägerei kam es kurz vor Mitternacht an der Bahnhofsbushaltestelle, wie es weiter hiess. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, war laut der Polizei am Sonntag noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Verletzter mit Ambulanz ins Spital

Beamte der Kantonspolizei sowie Rettungskräfte des Grünen Kreuzes leisteten zur Unterstützung der Stadtpolizei Lugano am Tatort erste Hilfe. Der Verletzte, ein 19-jähriger Schweizer, wurde danach mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Später wurden die mutmasslichen Täter, drei Minderjährige und zwei 18-Jährige, identifiziert und festgenommen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die am Sonntag noch andauernden Ermittlungen zur Klärung des Tathergangs werden von der Staatsanwaltschaft und dem Jugendgericht koordiniert.