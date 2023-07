Fünf Personen wegen starken Gewitters in Grabs SG verletzt - Gallery In Grabs wurden fünf Personen verletzt. Das Festgelände wurde verwüstet. Bild: Keystone Bei einem Seilziehfest in Grabs SG wurden am Samstag mindestens fünf Personen verletzt, als ein Gewitter über das Festgelände fegte. Bild: Keystone Fünf Personen wegen starken Gewitters in Grabs SG verletzt - Gallery In Grabs wurden fünf Personen verletzt. Das Festgelände wurde verwüstet. Bild: Keystone Bei einem Seilziehfest in Grabs SG wurden am Samstag mindestens fünf Personen verletzt, als ein Gewitter über das Festgelände fegte. Bild: Keystone

In Grabs SG sind am Samstag wegen eines starken Gewitters mindestens fünf Personen verletzt worden. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Am Samstagnachmittag habe in Grabs im Riet ein Seilziehfest stattgefunden. Um etwa 15 Uhr sei plötzlich ein heftiges Gewitter über das Festgelände gefegt und habe dieses verwüstet, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Samstagabend mit. Durch den Vorfall seien mindestens fünf Personen verletzt worden.

Ein 44-jähriger Mann musste mit unbestimmten Verletzungen durch die AP3-Luftrettung ins Spital geflogen werden, wie es weiter hiess. Auf dem Festgelände befanden sich zum Zeitpunkt des Gewitters rund 200 – 300 Personen.

sda