Skitourengeher verschüttet Fünf Tote bei zwei Lawinenabgängen in Österreich

dpa

17.1.2026 - 17:35

Fünf Tote bei zwei Lawinenabgängen in Österreich - Gallery
Fünf Tote bei zwei Lawinenabgängen in Österreich - Gallery. Bei zwei Lawinen sind in Österreich fünf Menschen ums Leben gekommen.

Bei zwei Lawinen sind in Österreich fünf Menschen ums Leben gekommen.

Bild: dpa

Nach den jüngsten Schneefällen ist die Lawinenlage sehr brisant.

Bild: dpa

Nach den jüngsten Schneefällen ist die Lawinenlage sehr brisant.

Bild: dpa

Fünf Tote bei zwei Lawinenabgängen in Österreich - Gallery
Fünf Tote bei zwei Lawinenabgängen in Österreich - Gallery. Bei zwei Lawinen sind in Österreich fünf Menschen ums Leben gekommen.

Bei zwei Lawinen sind in Österreich fünf Menschen ums Leben gekommen.

Bild: dpa

Fünf Tote bei zwei Lawinenabgängen in Österreich - Gallery. Nach den jüngsten Schneefällen ist die Lawinenlage sehr brisant.

Nach den jüngsten Schneefällen ist die Lawinenlage sehr brisant.

Bild: dpa

In vielen Teilen der Alpen ist die Lawinenlage brisant. Trotzdem schreckt das Skitourengeher offenbar nicht ab. Im österreichischen Bundesland Salzburg endeten zwei Ausflüge für fünf Menschen tödlich.

,

DPA, Redaktion blue News

17.01.2026, 17:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im österreichischen Bundesland Salzburg sind bei zwei Lawinenabgängen insgesamt fünf Menschen getötet worden.
  • Am Finsterkopf im Grossarltal wurden vier Mitglieder einer Skitouren-Gruppe getötet.
  • Zuvor wurde eine Frau im Raum  Bad Hofgastein verschüttet und starb unter den Schneemassen.
Mehr anzeigen

In Österreich sind insgesamt fünf Menschen bei zwei Lawinenabgängen gestorben. Das teilte eine Sprecherin der Bergrettung Salzburg mit.

Am Nachmittag ging den Angaben zufolge eine Lawine am 2150 Meter hohen Finsterkopf im Grossarltal im Bundesland Salzburg nieder. Sieben Skitourengeher seien dabei verschüttet worden. Vier Mitglieder der Gruppe konnten laut Bergrettung nur noch tot geborgen werden. Die anderen wurden teils schwer verletzt.

Kurz zuvor war eine Frau, die zusammen mit ihrem Ehemann unterwegs war, im Raum Bad Hofgastein von einer Lawine erfasst worden. Auch sie starb unter den Schneemassen.

In beiden Fällen sind Herkunft und Alter der Toten und Verletzten noch unklar. 

Lawinenunglück in Graubünden. Ein Toter und vier Verletzte am Piz Badus

Lawinenunglück in GraubündenEin Toter und vier Verletzte am Piz Badus

Lawinengefahr in der Region

«Die Lawinenlage ist heikel», sagte die Sprecherin der Bergrettung weiter. Alt- und Neuschnee seien schlecht miteinander verbunden, so dass sich immer wieder Lawinen lösten. «Diese Tragödie zeigt schmerzhaft, wie ernst die aktuelle Lawinenlage ist», sagte der Bezirksleiter der Bergrettung Pongau, Gerhard Kremser.

Bei den Unglücken war ein Grossaufgebot an Rettern im Einsatz. 90 Bergretter und -retterinnen, weitere Hilfskräfte und mehrere Helikopter haben den Angaben nach geholfen, die Toten zu bergen und die Verletzten in Spitäler zu fliegen. 

Nach mehreren Wochen ohne Schneefälle waren in den österreichischen Alpen jüngst regional rund 20 bis 50 Zentimeter Schnee gefallen. Zuletzt wurden ein junger Tscheche und ein Mann noch unbekannter Identität bei zwei Lawinenunglücken im freien Skiraum getötet. Die Behörden appellieren immer wieder an die Skitourengeher, äusserst vorsichtig zu sein.

