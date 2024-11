Der 51-jährige Fahrer musste schwer verletzt aus dem Auto geborgen werden, die drei mitfahrenden Mädchen wurden nur leicht verletzt. Keystone

Bei einer Kollision von zwei Personenwagen in Güttingen TG sind am späteren Sonntagnachmittag fünf Personen – darunter drei Mädchen – verletzt worden. Die beiden Lenker erlitten schwere Verletzungen.

Wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntagabend mitteilte, verlor ein 24-jähriger Autofahrer auf der Strasse von Güttingen in Richtung Sommeri TG in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem korrekt entgegenkommenden Auto eines 51-Jährigen mit drei mitfahrenden Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren.

Der 51-Jährige habe schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Unfallauto geborgen werden müssen. Die drei Mädchen wurden leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht. Auch der 24-Jährige sei mit schweren Verletzungen hospitalisiert worden.

Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor, ist nicht bekannt. Die Strasse sei während mehrere Stunden gesperrt worden. Der Sachschaden betrage mehrere zehntausend Franken.

