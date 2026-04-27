Fünfjährige Sharon verschwindet spurlos aus ihrem Kinderzimmer

Die fünfjährige Sharon ist in der Nacht zum Sonntag aus ihrem Kinderzimmer im australischen Alice Springs verschwunden. Die Northern Territory Police Force vermutet eine Entführung. NT Police Force

Ein fünfjähriges Mädchen verschwindet nachts aus seinem Bett, Suchtrupps durchkämmen das Outback: Der Fall Sharon Granites erschüttert Australien und lässt eine Familie in Angst zurück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ganz Australien fiebert mit: Ein fünfjähriges Mädchen ist in der Nacht auf Sonntag aus dem Haus ihrer Familie in Alice Springs verschwunden.

Die Polizei geht von verdächtigen Umständen aus und sucht mit einem Grossaufgebot nach dem Mädchen.

Derweil wird ein 47-jähriger Mann als möglicher wichtiger Zeuge gesucht. Mehr anzeigen

Es ist der Albtraum für jede Familie und wühlt Australien auf: Seit Sonntag wird die fünfjährige Sharon Granites aus Alice Springs vermisst. Das Mädchen verschwand nach Angaben der Polizei in der Nacht aus dem Kinderzimmer im Haus seiner Familie.

Die Familie wohnt im Old Timers Camp, einer Siedlung für indigene Einwohner am Rande von Alice Springs. Dort wurde Sharon am Samstag gegen 23.30 Uhr zuletzt gesehen – schlafend in ihrem Bett. Zwei Stunden später war sie verschwunden.

Die Polizei spricht von «verdächtigen Umständen» und hält es für möglich, dass das Kind entführt wurde. Grossräumige Suchaktionen mit Helikoptern, Drohnen, Spürhunden, Reiterstaffeln und zahlreichen Helfern blieben bislang ohne Erfolg.

47-jähriger Mann rückt in den Fokus

Im Fokus der Ermittlungen steht mittlerweile ein 47-jähriger Mann. Die Behörden betonen, dass er derzeit gesucht werde, weil er möglicherweise wichtige Hinweise geben könne. Er soll sich zur Zeit des Verschwindens ebenfalls in dem Viertel aufgehalten haben und ist seither nicht auffindbar.

Medien berichten, Lewis sei erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen worden. Offizielle Stellen verweisen auf frühere Gewalt- und Familienkonflikt-Delikte.

Der Fall erschüttert nicht nur Alice Springs, sondern ganz Australien. Erinnerungen werden wach an frühere Vermisstenfälle, bei denen das Land tagelang mitfieberte. Für Sharons Angehörige zählt derzeit jedoch nur eines: dass das Mädchen möglichst rasch lebend gefunden wird. Besonders wegen Sharons jungem Alter sei die Lage äusserst ernst.