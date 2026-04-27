Fünfjährige Sharon verschwindet spurlos aus ihrem Kinderzimmer

Es ist der Albtraum für jede Familie und wühlt Australien auf: Seit Sonntag wird die fünfjährige Sharon Granites aus Alice Springs vermisst. Das Mädchen verschwand nach Angaben der Polizei in der Nacht aus dem Kinderzimmer im Haus seiner Familie.
Die Familie wohnt im Old Timers Camp, einer Siedlung für indigene Einwohner am Rande von Alice Springs. Dort wurde Sharon am Samstag gegen 23.30 Uhr zuletzt gesehen – schlafend in ihrem Bett. Zwei Stunden später war sie verschwunden.
Die Polizei spricht von «verdächtigen Umständen» und hält es für möglich, dass das Kind entführt wurde. Grossräumige Suchaktionen mit Helikoptern, Drohnen, Spürhunden, Reiterstaffeln und zahlreichen Helfern blieben bislang ohne Erfolg.
47-jähriger Mann rückt in den Fokus
Im Fokus der Ermittlungen steht mittlerweile ein 47-jähriger Mann. Die Behörden betonen, dass er derzeit gesucht werde, weil er möglicherweise wichtige Hinweise geben könne. Er soll sich zur Zeit des Verschwindens ebenfalls in dem Viertel aufgehalten haben und ist seither nicht auffindbar.
Medien berichten, Lewis sei erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen worden. Offizielle Stellen verweisen auf frühere Gewalt- und Familienkonflikt-Delikte.
Der Fall erschüttert nicht nur Alice Springs, sondern ganz Australien. Erinnerungen werden wach an frühere Vermisstenfälle, bei denen das Land tagelang mitfieberte. Für Sharons Angehörige zählt derzeit jedoch nur eines: dass das Mädchen möglichst rasch lebend gefunden wird. Besonders wegen Sharons jungem Alter sei die Lage äusserst ernst.
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