Restaurant verrechnet Ryanair-Chef «extra Beinfreiheit»

Die Rechnung erhielt Zusatzgebühren Instagram/ luvidarestaurant

Ein Restaurant in Irland verrechnete Ryanair-Chef Michael O'Leary spezielle Zusatzgebüren bei seinem Besuch. Er nahm es mit Humor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michael O'Leary, Chef von Ryanair, erhielt in einem Restaurant in Irland eine humorvolle Rechnung.

Auf der Rechnung befanden sich Zusatzgebühren für Beinfreiheit und bevorzugte Sitzplatzwahl, als Seitenhieb auf die Gebührenpolitik seiner Airline.

Michael O'Leary, Chef der Fluggesellschaft Ryanair, erlebte kürzlich in einem Restaurant in Navan, Irland, eine humorvolle Überraschung. Nach seinem Besuch im Restaurant Luvida erhielt er eine Rechnung, die ihm ein Schmunzeln entlockte.

Auf der Rechnung waren nicht nur die Kosten für seine Mahlzeit aufgeführt, sondern auch zusätzliche Gebühren für mehr Beinfreiheit und eine bevorzugte Platzierung in einer ruhigen Ecke. Diese Posten erinnerten an die typischen Zusatzgebühren, die bei Billigfluggesellschaften wie Ryanair üblich sind. So wurden ihm 7,95 Euro für Beinfreiheit, 9,95 Euro für die freie Sitzplatzwahl und 19,95 Euro für eine Reservierung im Priority-Bereich berechnet. Das Restaurant fügte sogar den Hinweis «Terminal 1» hinzu.

Grosszügiges Trinkgeld

O'Leary nahm die satirische Rechnung mit Humor und posierte für ein Foto, das später in den sozialen Medien geteilt wurde. Das Restaurant bedankte sich bei ihm für seinen Besuch und hoffte, dass die zusätzlichen Posten auf der Rechnung ihm nichts ausmachen würden.

Laut Berichten britischer Medien musste O'Leary die humorvollen Zusatzgebühren nicht bezahlen. Stattdessen wurde er für seine Grosszügigkeit beim Trinkgeld gelobt.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.