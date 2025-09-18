Für diesen Direktflug musst du 29 Stunden im Flugzeug sitzen

Die Fluggesellschaft China Eastern Airlines fliegt ab Dezember direkt von Shanghai nach Buenos Aires. Twitter

Ohne Umsteigen um den halben Globus: China Eastern Airlines will ab Dezember den längsten Direktflug der Welt anbieten. Um von Shanghai nach Buenos Aires zu kommen, braucht man viel Sitzfleisch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehr als einen ganzen Tag im Flugzeug: Ab Dezember soll es eine Direktverbindung von Shanghai nach Buenos Aires geben.

Passagiere müssen dabei zwischen 25 und 29 Stunden in der Maschine ausharren.

Zum Vergleich: Der kürzeste Linienflug der Welt dauert weniger als zwei Minuten. Mehr anzeigen

19’700 Kilometer beträgt die Entfernung zwischen der chinesischen Metropole Shanghai und Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires. Ab 4. Dezember will China Eastern Airlines die Strecke mit einem Direktflug bedienen.

Die Reisedauer mit der eingesetzten Boeing 777-300 ER für 316 Passagiere, 258 davon in der Economy Class, beträgt sportliche 25,5 Stunden auf dem Weg von China nach Südamerika. Der Rückflug dauert laut «Bild» wegen der ungünstigen Winde sogar 29 Stunden.

Auch wenn der Direktflug kein Nonstop-Flug ist: Wer sich für diese Verbindung entscheidet, muss also auf jeden Fall mehr als einen Tag im Flugzeug aushalten. Denn ein Zwischenstopp in Auckland, Neuseeland dient lediglich zum Auftanken und für technische Überprüfungen, ausserdem wird die Crew ausgetauscht. Die Passagiere dürfen allerdings nicht aussteigen.

Billig ist die extralange Herausforderung für das Sitzfleisch nicht. In der Economy-Class werden für die Reise etwa 1400 Franken fällig, in der Business-Class mindestens 4000 Franken.

Übrigens: Wem 29 Stunden Flugdauer zu viel sind, für den ist vielleicht der kürzeste Linienflug der Welt interessant. Mehrmals pro Woche gibt es Verbindungen zwischen den schottischen Orkneyinseln Westray und Papa Westray. Entfernung zwischen den Flughäfen: 2,7 Kilometer. Reisedauer: weniger als zwei Minuten. Einen kompletten Flug kannst du dir im Video oben ansehen.