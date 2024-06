Gabby Petito schrieb ihrem Killer noch einen rührenden Liebesbrief

Dieses Selfie machte Gabby Petito kurz, bevor sie und ihr Verlobter von der Polizei wegen häuslicher Gewalt kontrolliert wurden. Wenige Tage später war Petito tot. Parker & McConkie

Auf einem Roadtrip durch die USA ermordete Brian Laundrie seine Freundin Gabby Petito und nahm sich später selbst das Leben. Nun hat das FBI einen Liebesbrief von Gabby an ihren Killer veröffentlicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Mord an Gabby Petito war einer der spektakulärsten Kriminalfälle der vergangenen Jahre.

Die US-Bloggerin wurde auf einer gemeinsamen Reise von ihrem Freund getötet.

Ein Liebesbrief des Opfers an ihren späteren Killer zeigt, wie toxisch die Beziehung der beiden war. Mehr anzeigen

Ihr Fall hatte 2021 sowohl in den USA als auch international grosse Beachtung gefunden. Die damals 22-jährige Bloggerin Gabby Petito und ihr ein Jahr älterer Freund Brian Laundrie waren im Sommer zu einer Reise durch die USA aufgebrochen. Laundrie kehrte allein von der Reise zurück. Unterwegs war es immer wieder zu Ausbrüchen häuslicher Gewalt gekommen.

Im September wurde die Leiche von Gabby Petito gefunden: ermordet von ihrem Verlobten. Wenige Wochen später nahm sich Laundrie das Leben. Er hatte die Tat in seinem Tagebuch gestanden.

Herzzerreissender Liebesbrief an den späteren Mörder

Nun hat das FBI einen herzzerreissenden Liebesbrief Gabby Petitos an Brian Laundrie freigegeben, der Einblicke in die Beziehung von Opfer und Täter gibt. Der Brief ist Teil einer 366-seitigen Akte, die der «New York Post» vorliegt. Darin enthalten sind Schriftstücke und andere Beweise, die das FBI bei einer Razzia in Laundries Haus in Florida gesammelt und fotografiert hatte.

Petito schrieb die Zeilen offenbar kurz vor der verhängnisvollen Reise. Sie freute sich auf den Trip quer durchs Land mit ihren Verlobten und späteren Mörder, flehte ihn aber auch an, sie nicht mehr zu beschimpfen.

«Brian, du weisst, wie sehr ich dich liebe, also (und ich schreibe das mit Liebe) hör bitte auf zu weinen und mich zu beschimpfen, denn wir sind ein Team und ich bin hier bei dir», zitiert die «New York Post» aus dem Dokument.

«Dass du Schmerzen hast, bringt mich um»

Petito bezog sich in ihrem Brief auf einen Streit, den die beiden gehabt hatten, ohne weitere Details zu nennen, und entschuldigte sich dafür, dass sie sich «über ein dummes Stück Papier» aufgeregt habe.

«Ja, ich kann manchmal ein Kind sein, aber das liegt daran, dass du mir diese Energie gibst und ich dich einfach zu sehr liebe, so sehr, dass es wehtut», heisst es weiter. «Dass du Schmerzen hast, bringt mich um», schrieb Petito weiter, ohne zu ahnen, wie prophetisch ihre Worte sein sollten.

Sie versuche, nicht negativ zu sein, und sei frustriert, dass sie nicht mehr tun könne. Was Laundries Schmerzen verursacht hat, geht aus dem Brief nicht hervor.

Petito erwähnte noch, dass sie nach ihrer Rückkehr aus New York mit Laundrie an dem Van arbeiten wolle, mit dem das Paar später die Reise quer durch die USA unternehmen sollte: «Wir können gemeinsam an dem Van arbeiten und es sind jetzt unsere Träume.»