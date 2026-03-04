Brunnen am Vierwaldstättersee, im Hintergrund der Grosse Mythen: Gäste aus China bleiben wegen gestrichener Flugrouten aus. Keystone/Urs Flueeler (Archivbild)

Der Krieg im Iran hat massive Auswirkungen auf den Flugverkehr. Das bekommt ein Innerschwyzer Hotel nun zu spüren: Laut dem Inhaber hagelt es Absagen chinesischer Gäste.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Innerschwyzer Hotelbetreiber beklagt zahllose Absagen chinesischer Tourist*innen und spricht von einem «Totalausfall».

Den Angaben zufolge gelangen die Gäste erst gar nicht in die Schweiz. Denn wegen des Krieges im Iran wurden zahlreiche Flüge über den Nahen Osten gestrichen.

Weil sich der Hotelier auf den chinesischen Markt spezialisiert hat, befürchtet er nun eine finanzielle Schieflage. Mehr anzeigen

Wirkt sich der Krieg im Iran auch auf den Tourismus in der Schweiz aus? Der Inhaber des City Hotel in Brunnen am Vierwaldstättersee zumindest sagt: Ja. «Die chinesischen Gäste fallen ab sofort alle komplett weg», sagt Inhaber Stojan Stevanovic zu «Der Bote» – und spricht von einem «Totalausfall».

Die Besucher*innen aus China gelangen offenbar gar nicht erst in die Schweiz: Zahlreiche Flüge über den Nahen Osten wurden gestrichen, auch eine mögliche Ausweichroute über Sibirien fällt wegen des Krieges in der Ukraine aus. Zudem würde die generelle globale Unsicherheit Tourist*innen aus China vom Reisen abhalten.

Stevanovic betreibt neben dem City Hotel in Brunnen auch das Seehotel Helvetia in Seewen. «Eigentlich war alles ausgebucht bis Ende Jahr», beklagt sich Stevanovic bei «20 Minuten». Statt den Gästen aus China erhalte er jedoch permanent Absagen.

«Für Schwyzer Tourismus nicht so gravierend»

Laut Giacomo Garaventa, Verwaltungsratspräsident von Schwyz Tourismus, ist der Fall aus der Innerschwyz jedoch nicht repräsentativ für den Kanton. «Für den Schwyzer Tourismus als Ganzes ist der Ausfall der chinesischen Gäste nicht so gravierend, da Tagestouristinnen und Tagestouristen sowie Schweizerinnen und Schweizer rund 70 Prozent der Gäste ausmachen», sagt er zu «Der Bote».

Hotelbetreiber Stevanovic hingegen setzt seit Jahren auf China und ist «auf diese Zielgruppe spezialisiert». Die über 100 Zimmer seien zu 85 Prozent an chinesische Reiseveranstalter vermietet.

Nun fürchtet der Hotelier eine finanzielle Schieflage – und sorgt sich um seine 32 Angestellten. Stevanovic erwartet, Kurzarbeit anmelden zu müssen, sollte sich die Situation nicht bessern.

Dass die Versicherung die Ausfälle übernehme, glaubt der Gastronom nicht. Auch langfristig sieht Stevanovic schwarz. Auch wenn der Krieg im Iran innert Wochen beendet sei, rechne er nicht mit einer schnellen Rückkehr der Gäste aus China: «Ich befürchte, es wird ein schlechter Sommer.»