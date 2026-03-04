  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wegen Krieg im Iran Gäste aus China bleiben aus – Innerschwyzer Hotelier beklagt «Totalausfall»

Oliver Kohlmaier

4.3.2026

Brunnen am Vierwaldstättersee, im Hintergrund der Grosse Mythen: Gäste aus China bleiben wegen gestrichener Flugrouten aus.
Brunnen am Vierwaldstättersee, im Hintergrund der Grosse Mythen: Gäste aus China bleiben wegen gestrichener Flugrouten aus.
Keystone/Urs Flueeler (Archivbild)

Der Krieg im Iran hat massive Auswirkungen auf den Flugverkehr. Das bekommt ein Innerschwyzer Hotel nun zu spüren: Laut dem Inhaber hagelt es Absagen chinesischer Gäste.

Redaktion blue News

04.03.2026, 19:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Innerschwyzer Hotelbetreiber beklagt zahllose Absagen chinesischer Tourist*innen und spricht von einem «Totalausfall».
  • Den Angaben zufolge gelangen die Gäste erst gar nicht in die Schweiz. Denn wegen des Krieges im Iran wurden zahlreiche Flüge über den Nahen Osten gestrichen.
  • Weil sich der Hotelier auf den chinesischen Markt spezialisiert hat, befürchtet er nun eine finanzielle Schieflage.
Mehr anzeigen

Wirkt sich der Krieg im Iran auch auf den Tourismus in der Schweiz aus? Der Inhaber des City Hotel in Brunnen am Vierwaldstättersee zumindest sagt: Ja. «Die chinesischen Gäste fallen ab sofort alle komplett weg», sagt Inhaber Stojan Stevanovic zu «Der Bote» – und spricht von einem «Totalausfall».

Die Besucher*innen aus China gelangen offenbar gar nicht erst in die Schweiz: Zahlreiche Flüge über den Nahen Osten wurden gestrichen, auch eine mögliche Ausweichroute über Sibirien fällt wegen des Krieges in der Ukraine aus. Zudem würde die generelle globale Unsicherheit Tourist*innen aus China vom Reisen abhalten.

Stevanovic betreibt neben dem City Hotel in Brunnen auch das Seehotel Helvetia in Seewen. «Eigentlich war alles ausgebucht bis Ende Jahr», beklagt sich Stevanovic bei «20 Minuten». Statt den Gästen aus China erhalte er jedoch permanent Absagen.

«An Beliebtheit zugenommen». Immer mehr Influencer machen Ferien in der Schweiz – wird sie nun zum nächsten Hype?

«An Beliebtheit zugenommen»Immer mehr Influencer machen Ferien in der Schweiz – wird sie nun zum nächsten Hype?

«Für Schwyzer Tourismus nicht so gravierend»

Laut Giacomo Garaventa, Verwaltungsratspräsident von Schwyz Tourismus, ist der Fall aus der Innerschwyz jedoch nicht repräsentativ für den Kanton. «Für den Schwyzer Tourismus als Ganzes ist der Ausfall der chinesischen Gäste nicht so gravierend, da Tagestouristinnen und Tagestouristen sowie Schweizerinnen und Schweizer rund 70 Prozent der Gäste ausmachen», sagt er zu «Der Bote».

Hotelbetreiber Stevanovic hingegen setzt seit Jahren auf China und ist «auf diese Zielgruppe spezialisiert». Die über 100 Zimmer seien zu 85 Prozent an chinesische Reiseveranstalter vermietet.

Nun fürchtet der Hotelier eine finanzielle Schieflage – und sorgt sich um seine 32 Angestellten. Stevanovic erwartet, Kurzarbeit anmelden zu müssen, sollte sich die Situation nicht bessern.

Dass die Versicherung die Ausfälle übernehme, glaubt der Gastronom nicht. Auch langfristig sieht Stevanovic schwarz. Auch wenn der Krieg im Iran innert Wochen beendet sei, rechne er nicht mit einer schnellen Rückkehr der Gäste aus China: «Ich befürchte, es wird ein schlechter Sommer.»

Mehr zum Thema

40 Franken Eintritt. Alpenregionen wollen noch härter gegen Massentourismus vorgehen

40 Franken EintrittAlpenregionen wollen noch härter gegen Massentourismus vorgehen

Overtourism an Bergseen. Älpler ringen mit Turnschuh-Touristen – das hat jetzt Folgen

Overtourism an BergseenÄlpler ringen mit Turnschuh-Touristen – das hat jetzt Folgen

Tourismus. Hotellerie verzeichnet fast 44 Millionen Übernachtungen

TourismusHotellerie verzeichnet fast 44 Millionen Übernachtungen

Meistgelesen

Neuer Grossangriff auf Teheran – Videos zeigen heftige Detonationen +++ 5200 Schweizer sitzen im Nahen Osten fest
Italien nimmt Abschied von Domenico (2) mit kaputtem Spenderherz
Hof wird zur Brandruine – Aargauer Ehepaar kämpft um Wiederaufbau
«Ein extremer Poker» – was wirklich hinter Trumps Iran-Krieg steckt
Gäste aus China bleiben aus – Innerschwyzer Hotelier beklagt «Totalausfall»