In Neuseeland ist eine seltene Vogel-Art zum ersten Mal seit fast 50 Jahren wiederentdeckt worden. Eigentlich galt der Kiwi Pukupuku auf den Hauptinseln als ausgerottet.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Neuseeland wurde erstmals seit 1978 ein Zwergkiwi (Kiwi Pukupuku) auf einer der Hauptinseln gesichtet, obwohl er dort als ausgerottet galt.

Entdeckt wurde der seltene, flugunfähige Vogel in der abgelegenen Adams Wilderness Area an der Westküste der Südinsel.

Die Sichtung hat besondere Bedeutung, da der Kiwi ein nationales Symbol Neuseelands ist und tief in der Identität des Landes verankert ist. Mehr anzeigen

Laut Experten grenzt es an ein Wunder. Auf Neuseelands Hauptinsel hat ein Jäger einen seltenen Zwergkiwi entdeckt, wie die örtliche Naturschutzbehörde berichtet. Dabei handelt es sich um den Kiwi Pukupuku. Zuletzt ist ein Exemplar dieser Art 1978 auf Neuseelands Hauptinseln in freier Wildbahn gesichtet worden.

Eigentlich galt der Apteryx owenii, so die wissenschaftliche Bezeichnung für die kleinste und seltenste Kiwi-Art, auf den Hauptinseln Neuseelands als ausgerottet. Entdeckt wurde der flugunfähige Vogel an der Westküste der Südinsel Neuseelands in der abgelegenen Adams Wilderness Area.

Experten machen sich auf die Suche

Bisher glaubte man, dass die Zwergkiwis nur auf den vorgelagerten Inseln südlich Neuseelands noch in freier Wildbahn vorkommen. Die Naturschutzbehörde Neuseelands (DOC) machte sich sofort auf den Weg, um den Zwergkiwi aufzuspüren. Schliesslich gelang es Ranger Iain Graham den Vogel in der Wildnis Neuseelands zu finden.

«Ich hörte in der ersten Nacht Kiwi-Rufe und wusste sofort, dass sie nicht wie andere Kiwis klangen», sagte der Ranger. Graham entnahm dem Tier schliesslich wenige Federn, um einwandfrei zu bestätigen, dass es sich um einen Zwergkiwi handelt.

Kiwi hat besondere Bedeutung für Neuseeland

Für die Neuseeländerinnen und Neuseeländer sind Kiwis teil der nationalen Identität. Die Vogelart kommt nur in Neuseeland vor und gilt als Symbol für den Staat im Südpazifik.

Kiwis zieren zahlreiche Embleme in Neuseeland, etwa auf einigen Wappen des Militärs oder von Sportvereinen. Nicht nur die Neuseeländerinnen und Neuseeländer selbst bezeichnen sich gerne als «Kiwis». Mittlerweile ist das Wort weltweit ein Synonym für Menschen aus dem Inselstaat.

