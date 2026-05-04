An beliebtem Schweizer Ferienziel tobt Streit um Velofahrer

Am Gardasee spitzt sich die Debatte um ein mögliches Velofahrverbot zu. Bürgermeisterin Adelia Zeni aus Torri del Benaco fordert Einschränkungen für Velofahrer auf Teilen der Uferstrasse.
Hintergrund sind zunehmende Konflikte zwischen Velotouristen, Fussgängern und dem Autoverkehr. Seit der Pandemie hat der Radtourismus stark zugenommen, was laut lokalen Behörden zu gefährlichen Situationen entlang der stark frequentierten Strecke führt, wie «Münster Aktuell» berichtet.
Während einige Gemeinden bereits mit Tempolimits und zeitlich begrenzten Fahrverboten reagieren, stösst die Forderung nach umfassenden Einschränkungen auf Kritik. Tourismusverbände und Radfahrerorganisationen plädieren stattdessen für den Ausbau der Infrastruktur, etwa durch separate Velowege und bessere Verkehrsführung.
Sie warnen vor wirtschaftlichen Einbussen, sollte der Gardasee als Ziel für Velotouristen an Attraktivität verlieren, schreibt die Zeitung weiter. Mit jährlich über 27 Millionen Besuchern zählt die Region zu den meistfrequentierten Ferienzielen Europas.
Rätselhafter Fund am Gardasee
Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der Gardasee derzeit durch einen rätselhaften Fund: In mehreren hundert Metern Tiefe wurde ein bislang nicht identifiziertes, grosses Objekt entdeckt. Offizielle Ergebnisse stehen noch aus, erste Spekulationen reichen von einem historischen Schiffswrack bis zu geologischen Formationen.
Eine endgültige Entscheidung über mögliche Fahrverbote wird für den Spätsommer 2026 erwartet.
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