Bergsteiger stauen sich vor dem höchsten Berg Japans, Müll säumt die Wege am Aufstieg: Weil der Massentourismus am Vulkan Fuji überhandnimmt, soll nun eine Gebühr den Ansturm bremsen.

Massentourismus ist nicht nur am Mount Everest, sondern auch am Mount Fuji ein Problem.

Die Zahl der Besuchenden hat sich seit 2012 mehr als verdoppelt.

Die zuständige Präfektur führt nun eine Gebühr von knapp zwölf Franken pro Bergsteigenden und eine Obergrenze von 4'000 Besuchenden pro Tag ein. Mehr anzeigen

Bergsteiger stehen Schlange, die Umgebung ist vermüllt – und einige Besucher am Fuji glauben, den Vulkan mit Sandalen bestiegen zu können: Die Szenen erinnern an die Zustände am Mount Everest, wo es ähnlich zu- und hergeht.

«Es gibt im Moment definitiv zu viele Leute», beklagt Ranger Miho Sakurai im vergangenen September gegenüber CNN. «Die Zahlen sind viel höher als früher.» Während 2012 noch zwei Millionen Menschen den Mount Fuji besucht haben, waren es 2019 über fünf Millionen.

Zum Saisonbeginn 2023 kamen wiederum 19 Prozent mehr als im Jahr 2019: Teilstrecken wie der Yoshida-Pfad wurden deshalb bereits limitiert – auf 4'000 Personen pro Tag. Doch derlei Massnahmen reichen offenbar nicht aus: Die zuständige Präfektur Yamanashi hat nun dafür bestimmt, eine Gebühr für Fuji-Touristen einzuführen.

Ob diese tatsächlich Menschen davon abhalten werden, den Vulkan zu besuchen, scheint fraglich: 2'000 Yen, umgerechnet knapp zwölf Franken, werden pro Nase fällig. Das Limit von 4'000 Bergsteigenden soll ausserdem künftig am ganzen Berg gelten, der zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt.